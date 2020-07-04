بحث التعاون مع أجهزة شرطية عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه بيل باف الملحق الإقليمي لوزارة الأمن القومي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة يرافقه مجدي حداد محقق أول وضابط ارتباط مكتب تحقيقات الأمن القومي.

كما التقى العميد الشامسي على حدة كلاً من لوران كوسيت ضابط ارتباط الشرطة الفرنسية، وجين ديكنسون وتيم ستينشون ضابطي الارتباط بالشرطة الفيدرالية الأسترالية.

وجرى خلال اللقاءات الثلاثة بحث تعزيز التعاون التدريبي بين الأكاديمية وكل من الجهات الشرطية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأستراليا.

حضر اللقاءات العميد الدكتور راشد محمد بو رشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

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