تنسيق بين شرطة الشارقة و«التعليم الخاص»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارتي التحريات والمباحث الجنائية والشرطة المجتمعية اجتماعاً تنسيقياً «عن بُعد» مع هيئة التعليم الخاص بالشارقة، وذلك انطلاقاً من القيام بواجباتها كإحدى المؤسسات الداعمة للتعليم، وتعزيزاً لدورها المحوري في تعزيز الأمن والأمان لقطاعات المجتمع عامة، وقطاع التعليم بوجه خاص.

ترأس الاجتماع العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، بحضور نائبه العقيد فيصل بن نصار، والمقدم حمد بن قصمول نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وعبدالله المرزوقي مدير إدارة العمليات التربوية، وعلياء الشامسي - خبير رقابة بهيئة التعليم الخاص، والنقيب علياء الهرمودي مدير فرع التوعية بإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة.

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