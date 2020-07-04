قائد عام شرطة دبي يكرم شركاء «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في مبنى القيادة العامة، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، ونائبها المقدم مسعود الحماد، أحد الشركاء المميزين للجنة «إسعاد» والذين كان لهم دور فاعل، ومساهمات متميزة في تنفيذ مبادرات مشتركة، عززت جهود «خط الدفاع الأول» في مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» خلال الفترة الماضية.

وأشاد المري بالجهود المشتركة للجنة بطاقة إسعاد وشركائها في مختلف الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الدولة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة يثمر دائما عن مبادرات إبداعية ناجحة تنعكس على المجتمع، وتكون رافداً مهماً للاستقرار والتنمية المستدامة.

تقدير

وقدم القائد العام لشرطة دبي شهادة شكر وتقدير إلى كل من رضاء المنصوري، مالك مركز «سوق الخضرة»، وخليل المنصوري، المدير التنفيذ للسوق، ومحمد المنصوري، مدير العلاقات العامة، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم وشراكتهم المتميزة مع لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي.

وتقدم المكرمون بجزيل الشكر إلى معالي القائد العام لشرطة دبي، على هذا التكريم، مشيرين إلى أن علاقة الشراكة القائمة مع شرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد، عززت قدرتهم على المساهمة في تنفيذ مبادرات مجتمعية مشتركة، مؤكدين استمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع لجنة بطاقة إسعاد لإنجاح برنامجها الهادف إلى تحقيق السعادة لكل من يحملها.

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