تلبية طلب أسرة باطلاع طفلها على الحياة الشرطية

المصدر: دبي - البيان

لبت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، طلباً تقدمت به عائلة عربية لتمكين طفلها من الاطلاع على الحياة الشرطية عن قُرب، بهدف تغيير صورة ذهنية سلبية ترسّخت في ذهنه عن دور الشرطة.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن شرطة دبي لبّت طلب العائلة في إطار حرصها الدائم على أن تكون قريبة من كافة أفراد المجتمع، تحقيقاً لهدفها الاستراتيجي في التواصل مع المجتمع والعمل على إسعاده، إلى جانب الحرص الدائم على زرع الصورة الإيجابية لعمل رجال الشرطة القائم على تحقيق العدالة والمساواة.

تعزيز

وأشار الفلاسي إلى أن المجتمع يُعد طرفاً مهماً في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وفي تحقيق الهدف الاستراتيجي لأن تكون دبي مدينة آمنة، لذلك تحرص شرطة دبي دائماً، ومن خلال برامجها التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وخاصة صغار السن، على تعريفهم بالدور الحقيقي للعمل الشرطي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

وبناءً على طلب العائلة، شكلت شرطة دبي فريق عمل من اختصاصيين في مجال التوعية الأمنية، يضم كلاً من الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي، والملازم أول خالد صقر الحاي من إدارة التوعية الأمنية، والأخصائية والمستشارة فاطمة الكندي، رئيس قسم الدعم الاجتماعي في إدارة حماية الطفل والمرأة، زار الفريق منزل عائلة الطفل، وتعرفوا إليه وقدموا الدعم الإرشادي والهدايا له.

كما وقدم الفريق زي الشرطة إلى الطفل، ثم اصطحبوه في جولة إلى مركز الشرطة الذكي SPS ليشاهد العمل الشرطي الميداني، الأمر الذي كان له أثر إيجابي عليه، فيما ثمنت عائلة الطفل هذا الدور المجتمعي المهم لشرطة دبي وحرصها على التواصل والاستجابة لطلبها.

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