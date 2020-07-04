«الداخلية» تطلق 3 مسابقات توعوية غداً

المصدر: أبوظبي - وام

تطلق وزارة الداخلية ممثلة بمكتب المفتش العام 3 مسابقات توعية ضمن مبادرة «جودة الحياة.. لأمن وسلامة المجتمع»، حيث تبدأ المسابقات غداً وتنتهي في نهاية يوليو الجاري بهدف تعزيز الممارسات والسلوكيات الإيجابية والاستخدام الأمثل للوقت.

وتنوعت المسابقات التي تقدم فيها الجوائز برعاية «صندوق التكافل للعاملين بوزارة الداخلية فزعة وشركة هواوي لتشمل المجالات الثقافية والرياضية وممارسة الألعاب الإلكترونية عن بعد، وذلك بهدف تعزيز الاستخدام الأمثل للوقت وممارسة الحياة الصحية والتثقيفية بصورة آمنة وسليمة وبشكل يعزز الممارسات الصحية والعادات السليمة.

وتختص المسابقة الثقافية بطرح سؤال ثقافي أسبوعياً عن مبادرات وجهود الإمارات في تعزيز جودة الحياة، تتلقى الوزارة المشاركات من الجمهور مباشرة على موقع وزارة الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي (moiuae) ويعلن عن 3 فائزين في كل يوم سبت رصد لهم جوائز قيمة بالتعاون مع الشركات الراعية.

وتمكن مسابقة الألعاب الرياضية، الجمهور بمشاركة تمارينهم الرياضية وفق تحدٍّ يعلن عنه مطلع كل أسبوع، عن بعد على حساباتهم الشخصية، مع توخي ذكر حساب الوزارة في الفيديو المنشور ليتم رصده وإدخاله سلم المنافسات وتعلن اللجنة المنظمة للمبادرة عن 3 فائزين في نهاية كل أسبوع.

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