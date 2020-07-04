برنامج صيفي طلابي لشرطة دبي عن بُعد غداً

تنطلق غداً في شرطة دبي فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية، والتي ينفذها مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، والتي تمتد حتى 28 يوليو الجاري، وذلك عبر تقنية البث المرئي من خلال منصة (زووم)، حيث تم تقسيم برنامج الدورة لهذا العام إلى 4 برامج رئيسة وهي البرنامج العسكري والرياضي، برنامج ضابط المستقبل، برنامج المهارات الأمنية والمعرفية، وبرنامج Hemaya English Hub والذي يُنفذ أول مرة، ويشترط للتسجيل في البرامج الصيفية الدخول على موقع مركز حماية

https:/‏/‏hemaya.ae/‏ar/‏students.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات «تنفيذاً لتوجهات الدولة لتوفير الضمانات الكافية والكاملة لحماية مجتمع الإمارات من انتقال عدوى فيروس كورونا كوفيد 19، حرصت شرطة دبي ممثلة في مركز حماية الدولي على الاستمرار في تنفيذ برنامجه الصيفي الطلابي ولكن (عن بُعد) وبتقنية التواصل المرئي من خلال منصة زووم العالمية، إلى جانب حرصنا على تنفيذ برامجنا وفعالياتنا أسوة بكل عام مهما استجدت الظروف، مستغلين تقنيات الاتصال الحديثة لإفادة طلابنا من دوراتنا الصيفية».

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على توفير المناخ الإيجابي لأبنائها الطلاب من خلال توفير البرامج المتنوعة والمفيدة والتي تغذي إدراكهم. (دبي - البيان)

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