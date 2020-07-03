شما المزروعي: محمد بن راشد يؤسس لثقافة جديدة وممارسات إيجابية في الزواج

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب بخصوص بطاقات تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأزواج الشباب إن سموه قائد سابق لزمانه.. وعلمنا دائما أن ننظر الى الأمام؛ وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم سموه فيها بلفتات نستلهم منها وتحمل في طياتها معاني ودلالات كبيرة لنا كشباب إماراتي..وإن كنا اليوم قد شهدنا عشرات النماذج لحفلات زواج بسيطة فإننا نأمل بأن تكون هذه بداية لتعميم هذه التجارب بين مختلف شباب الوطن وتأسيس لثقافة جديدة وممارسات إيجابية في الزواج.

وقالت معاليها إن رسالة سموه شكلت مفاجأة سارة أدخلت البهجة على بيوت الأزواج الشباب في بداية مسيرتهم نحو تأسيس أسرة متوادة، وهي لفتة كريمة من سموه تذكرهم بأن الأب والقائد يسمعهم ويلتفت لهم في كافة محطات حياتهم، وأن ثقته بطاقاتهم وقدراتهم لا حدود لها. وأضافت معاليها:" اختار سموه رسالة إنسانية بسيطة ومؤثرة لتكريم ثقافة البساطة وأثرها في المجتمع؛ فدلالات هذه الرسالة تتجاوز حدود فرحة الشباب والعائلات الإماراتية لتؤسس لثقافة جديدة وممارسات إيجابية في الزواج تركز على قيمه وجوهره وبساطته ومعانيه الإنسانية.

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