شرطة أبوظبي تحدد 5 خطوات لتجنب غرق الأطفال في المسابح

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت شرطة أبوظبي 5 خطوات ضرورية لتجنب غرق الأطفال بالمسابح، مؤكدةً اهتمامها بزيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم، وذكرت أن زيادة الوعي والمسؤولية المجتمعية تُعدان الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق.

وأشارت إلى خمس خطوات ضرورية هي:

أولاً: وضع سياج آمن حول أحواض السباحة بالمنازل حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول اليها بمفردهم، وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون مزودة بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها.

ثانياً: عدم انشغال الآباء بالهاتف أو بالعالم الافتراضي أثناء ممارسة الاطفال السباحة، مشيرة إلى أنه خلال دقائق قليلة قد تحصل حادثة الغرق في حال عدم اليقظة والقرب من الأطفال.

ثالثاً: ارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات وسترات النجاة أثناء ممارسة السباحة.

رابعاً: تعلم الإسعافات الأولية يجب أن يتعلم الآباء والأمهات ومقدمو الرعاية والأطفال الأكبر سناً وأصحاب أحواض السباحة كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي الفوري للغريق قبل وصول فرق الإسعاف.

خامساً: تعليم الأطفال مهارات البقاء على قيد الحياة في الماء، بتعليمهم دروساً في السباحة وتعلم المهارات الأساسية في السلامة المائية ومن بينها كيفية الوقوف في الماء، والبقاء على الشاطئ أو قرب حافة المسبح.

وذكرت أن غرق الأطفال بالمسابح يعد من أكثر مسببات الحزن والمشكلات النفسية للأبوين والمحيطين به، محذرة من اللامبالاة وتجاهل تعليمات السلامة في هذا الشأن لحماية الأطفال من وقوع حوادث الغرق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز