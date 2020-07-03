تهنئة خاصة من محمد بن راشد للشباب المتزوجين بحفلات بسيطة في منازلهم

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ عشرات الشباب الإماراتيون من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة كوفيد 19؛ باستلام بطاقة تهنئة خاصة موقعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ففي الوقت الذي شهدت فيه حفلات الزواج في الآونة الأخيرة ثقافة جديدة أكثر بساطة وبتكاليف معقولة تركز على الأولويات وتقترن بسعادة العائلات والأقارب والأصدقاء، قرر سموه أن يهنئ أبناءه وبناته الشباب، مؤكدا على أن القيمة الحقيقة للزواج تتمثل في بناء أسرة إماراتية متماسكة ومترابطة تملؤها المحبة والألفة وتتحلى بأسمى القيم...وأن البساطة هناء لتبقى معاني الزواج أعمق وأكبر من المتغيرات والظروف.

وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب وضمن مبادرات الإشراك والاستماع للشباب، قد استطلعت عبر منصاتها الرقمية آراء نحو خمسة آلاف شابة وشابة إماراتي على منصات التواصل الاجتماعي حول آرائهم لمستقبل الزواج، حيث أبدى أكثر من 90% من المشاركين تأييدهم وميلهم نحو الاحتفالات البسيطة مع أهمية التركيز على القيم والعناصر التي تؤسس لزواج ناجح وتكوين أسرة مترابطة.

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