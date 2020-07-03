سيف بن زايد: سعت أرواح المشتاقين قبل أجسادهم إلى المساجد

المصدر: دبي - البيان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر حسابه في «تويتر» فيديو لبرج خليفة خلال احتفائه بعودة الصلاة إلى المساجد بعد انقطاع بسبب الإجراءات الاحترازية لاحتواء فيروس«كورونا».

وقال سموه: «حيّ على الصلاة، فحنّت القلوب لبيوت الله وسعت أرواح المشتاقين قبل أجسادهم إلى المساجد لذكر الله وتعظيم شعائره.. بعد جهودٍ كبيرة لتهيئتها وضمان سلامة المصلين.. اللهم أدم الطمأنينة والعافية، وارفع الوباء عن العالم أجمع.. شكراً خط دفاعنا الأول».

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