«شارك مع فرق الدراجات الهوائية» تؤكد مدى تلاحم الحكومة والمجتمع

المصدر: دبي ـ البيان

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»، حققت أبعاداً أكثر عمقاً وشمولية مما كنا نتصور، فإلى جانب ترسيخها لمفهومي التطوع والمسؤولية المجتمعية التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر مبدأ «الجميع مسؤول اليوم عن الجميع»، فقد حملت المبادرة بين طياتها مضامين ملهمة بعمق العلاقات التي برزت باتحاد الحكومة والمجتمع، جنباً إلى جنب في مكافحة أزمة عالمية طالتنا جميعاً، لكنها لم تزعزع تلاحمنا وعزيمتنا، بل زادتها يقيناً وثقة بقدرتنا على التكاتف والترابط والمشاركة بفعالية حفاظاً على نموذج الوحدة الإنسانية الذي طالما عهدناه في وطننا وإمارتنا الحبيبة دبي.

جاء ذلك، خلال إعلان شرطة دبي عن النتائج الإيجابية لمبادرة «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»، والتي يأتي ختامها بإعلان الدولة لانتهاء برنامج التعقيم الوطني. وقال معالي القائد العام لشرطة دبي: إن مسارعة مختلف شرائح المجتمع في دبي رجالاً ونساءً للانضمام إلينا ودعم جهودنا التوعوية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد 19» فاق توقعاتنا، ولكنه في ذات الوقت يشكل انعكاساً لمشاعر الولاء والانتماء التي يحملها المواطنون والمقيمون على حد سواء لدولة الإمارات، وإحساسهم العميق بالمسؤولية اتجاه المجتمع، ورغبتهم بأن يكونوا جزءاً من المنظومة الداعمة لجهود الدولة في تجاوز الأزمة الاستثنائية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً تملؤه الطمأنينة والاستقرار، ونحن في شرطة دبي حريصون دوماً على ربط مبادراتنا وبرامجنا وخططنا الحالية والمستقبلية بالتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع والابتكار في القدرات» والتي تدعم بدورها التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

32 جنسية

من جانبه، قال العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن عدد المتطوعين الذين انضموا إلى مبادرة شرطة دبي التي أطلقتها مع بداية برنامج التعقيم الوطني «شارك مع فرق الدراجات الهوائية»، بلغ 426 متطوعاً من أصل 10 آلاف سجّلوا في رابط المبادرة، وتم اختيار من توفرت فيهم الشروط والمعايير المطلوبة، ونفذ المتطوعون الذين مثّلوا 32 جنسية مختلفة، 1248 جولة خلال فترة التعقيم.

وبيّن أن شرطة دبي، ومع انتهاء المبادرة التي ارتبطت ببرنامج التعقيم الوطني، لم تتوقع هذا التفاعل الكبير والاستجابة السريعة من الجمهور، حيث بادر 10 آلاف شخص للتسجيل رغبة منهم في التطوع مع شرطة دبي ودعم جهودها في توعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19».

وأشار العميد الجلاف إلى أن إطلاق المبادرة كان بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بما يرسخ مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد عبر تمكينهم وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية، ومشاركتهم بقية المجتمع المعلومات ذاتها، وهو ما يدعم أيضاً شعار المرحلة «الجميع مسؤول عن الجميع».

وأضاف أن إجمالي عدد ساعات العمل في المبادرة بلغ 2290 ساعة، تم خلالها تغطية 2330 كلم، وأنهم أصدورا 700 مخالفة لأشخاص تجاوزوا قوانين برنامج التعقيم الوطني.

426

أوضح العميد جمال الجلاف أن عدد من انطبقت عليهم شروط التطوع بلغ 426 متطوعاً بواقع 365 من الذكور و61 من الإناث، نفذوا جميعهم المهام المنوطة إليهم في 16 موقعاً تمت تغطيتها خلال الفترة السابقة.

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