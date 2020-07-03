السماح لمنشآت غذائية استقبال الجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن سماحها لعدد من المنشآت الغذائية من منشآت المطاعم والكافتيريات والمقاهي الواقعة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي باستئناف نشاطها التجاري واستقبال الجمهور بعد التحقق من استيفائها لجميع المتطلبات وتطبيق الإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك مواصلة لجهود الهيئة في رفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استدامة واستمرارية الخدمات الغذائية في بيئة آمنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز