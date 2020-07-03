«الطاقة» في أبوظبي.. إجراءات بأعلى معايير السلامة

المصدر: أبوظبي - وام

حرصت دائرة الطاقة بأبوظبي على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في المنشآت التابعة للقطاع، من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية، لضمان حماية العاملين وترسيخ نهج قائم على استمرارية عمل القطاع لتنفيذ أهدافه الاستراتيجية بكل كفاءة، وذلك انطلاقاً من دورها الرائد في قيادة القطاع بالإمارة، والالتزام الكامل بأمن الإمدادات.

وبرزت أهمية مواصلة تطبيق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تضمن توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع الكوادر الوظيفية، التي تعمل في جميع القطاعات وعلى مختلف المستويات على ضوء التوجهات الحالية، والاستعدادات للعودة للعمل من المكتب، وما يترافق معها من عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.

وتعكس كفاءة قطاع الطاقة، التي تتجسد من خلال الإجراءات، التي يتم اتخاذها لضمان استمرارية إمداد مختلف القطاعات السكنية والاقتصادية بالمياه والكهرباء داخل الإمارة، حرص الدائرة على تأمين أعمال منشآت إمداد الكهرباء والمياه، ووضع سلامة العاملين فيها على رأس الأولويات في جميع الأوقات وفي ظل جميع الظروف.

تشغيل

وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة- أبوظبي أن الدائرة تعمل مع جميع جهات التشغيل والشركات المرخصة في القطاع على الوصول إلى أفضل الحلول والآليات لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة على كل العاملين في إطار التزام الدائرة باستمرار إمدادات الكهرباء والمياه، ورفع جاهزية القطاع تجاه مختلف المتغيرات.

وقال العلوي: تعمل دائرة الطاقة منذ بداية الأزمة الراهنة على تعزيز إجراءات وضوابط الأمن والسلامة لجميع العاملين، التي تمثل جهودهم العمود الفقري لعمل القطاع. وبالتعاون مع جميع الجهات المرخصة في الإمارة، فقد قامت الشركات العاملة في قطاع الطاقة بإجراء نحو 10281 فحصاً طبياً احترازياً لتقصي فيروس «كورونا» المستجد بين العاملين في القطاع للحد من انتشاره، والتأكد من سلامة العاملين وضمان استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تحديد 371 نقطة تعقيم لليدين في مختلف منشآت القطاع في الإمارة، خلال الفترة الماضية.

وأضاف: وفي إطار اتخاذ المزيد من الخطوات الاحترازية، قامت الشركات في قطاع الطاقة بتوزيع 538027 من أدوات الحماية الشخصية للوقاية من فيروس (كوفيد 19) على نحو 16 ألف عامل يعملون داخل مجموعة من المواقع الحيوية التابعة للقطاع، ومن أجل تعزيز جهود مواجهة الفيروس، وجهت الدائرة بإقامة غرف عزل للمرضى، الذين تظهر عليهم أعراض أو الذين تأكد مخالطتهم لحالات مرضية، وذلك لحين تحويلهم إلى الجهات المختصة.

ومنذ بداية أزمة تفشي وباء «كورونا» (كوفيد 19) المستجد، عملت دائرة الطاقة في أبوظبي على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية.

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