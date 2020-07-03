نادي دبي للسيدات وجهة لقضاء الإجازة الصيفية

المصدر: دبي- البيان

يفتتح نادي دبي للسيدات أبوابه للعضوات والزائرات كونه وجهة صيفية، تهدف لتوفير بيئة آمنة، تتيح للسيدات قضاء إجازة محلية على الشاطئ الوحيد المخصص للسيدات في دبي، وتعويضاً عن تداعيات أزمة «كوفيد 19» العالمية، وما فرضته من قيود على السفر.

وتحت شعار «سافري إلى نادي دبي للسيدات هذا الصيف!» يوفر النادي تجربة فريدة لا تقل حماساً وجاذبية عن الوجهات الترفيهية الخارجية، بحيث تتيح لهن قضاء إجازة محلية رائعة على شاطئ البحر، حيث تبدأ الرحلة المتكاملة بحجز تذاكر الدخول إلى النادي مروراً باستلام بطاقات المرور إلى داخله، وصولاً لوجهة الشاطئ وسط أجواء من الضيافة والاحتفاء، لتكتمل التجربة بالسوق الحرة ومتعة التسوق أثناء الاستمتاع بأوقات صيفية حافلة بالمرح وجلسات التسمير.

إجراءات احترازية

وحرصاً من النادي على صحة وسلامة العضوات والزائرات وموظفات النادي والمجتمع بصفة عامة، يُسمح فقط لـ 5 أشخاص كونه حداً أقصى في كل مجموعة على الشاطئ أو داخل مياه البحر، مع الحفاظ على المسافة الآمنة، التي تقدر بمترين بين الأفراد، ومسافة 4 أمتار بين المجموعات، كما تفرض مسافة 2 متر بين جميع كراسي الاسترخاء على الشاطئ، مع ضرورة ارتداء الكمامات خارج المياه، بالإضافة لتوفير المعقمات في كل أرجاء النادي والعديد من الإجراءات الأخرى، التي تسهم في قضاء أوقات ممتعة ضمن بيئة صحية سلمية.

حلة جديدة

وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة: إن فعاليات «نادي دبي للسيدات وجهتك هذا الصيف»، تأتي ضمن رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، رئيسة نادي دبي للسيدات بدعم المرأة وإسعادها، من خلال مبادرات مبتكرة ونوعية، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات، ضمن تدابير وإجراءات وقائية في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، التي يمر بها العالم.

مشيرة إلى أن الفعاليات تأتي بعد فترة وجيزة من افتتاح النادي بحلته الجديدة أمام العضوات والزائرات يوم 2 يونيو الماضي، بعد أن شهد عملية تطوير وتحديث شاملة لمركز اللياقة البدنية، مؤكدة حرص النادي على توفير كل أشكال الراحة والاسترخاء، من خلال تقديم تجربة فريدة من نوعها للمرأة.

ملاذ ترفيهي

ودرج نادي دبي للسيدات على تنظيم العديد من الفعاليات، التي تستهدف المرأة والطفل طوال الأعوام الماضية، تماشياً مع رسالته بأن يكون مصدر إلهام للمرأة ومنصة لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين السيدات، كما يعتبر ملاذاً ترفيهياً مميزاً، خلال موسم الصيف، وضمن رسالته بأن يكون بين النوادي الرائدة الخاصة بالسيدات على مستوى العالم، مع الالتزام بتقديم ما يلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والثقافية والرياضية والصحية والأسرية، من خلال أرقى المعايير وأحدث المرافق.

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