«كهرباء الشارقة» توفّر 34 ميغاوات و20 طن انبعاثات كربونية خلال ساعة الترشيد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة مشاركة أكثر من 150 مؤسسة وشركة، إلى جانب عدد من المؤسسات والمنظمات العربية والعالمية في مبادرة «ساعة الترشيد»، التي تقام سنوياً في الأول من يوليو من الساعة 2.30 إلى 3.30 ظهراً.

وكشفت عن توفير 34 ميغاوات وأكثر من 20.4 طناً من الانبعاثات الكربونية، خلال ساعة الترشيد، لافتة إلى أنه في حال استمرار التوفير بهذا المعدل سيصل إلى 816 ميجاوات في اليوم الواحد، وتخفيض 489 طناً من الانبعاثات الكربونية.

وقالت الهيئة إنه إذا استمر الترشيد بهذا المعدل خلال عام كامل فإن تكلفة كميات الطاقة الموفرة تكفي لإنشاء محطة إنتاج تضم 8 وحدات توليد، تبلغ تكلفتها 800 مليون درهم.

وعي

وأشار الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة إلى أن ساعة الترشيد، التي أطلقتها الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حققت هذا العام هدفها، من خلال تنمية الوعي لدى المسؤولين بالهيئات والمؤسسات والمجتمع والأفراد بأهمية الطاقة والمياه وأساليب الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز قدرات التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً.

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