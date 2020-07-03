مديرة المركز لـ «البيان»: «مسح رأس الخيمة» يرفع طاقته إلى 1200 مراجع يومياً

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت الدكتورة خديجة المراشدة مديرة مركز المسح الوطني في رأس الخيمة لـ «البيان»، عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 1200 فحص يومياً مع استيعاب المراجعين في حال الزيادة عن الطاقة الاستيعابية، وزيادة عدد ساعات العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، مقارنة بـ 500 فحص يومياً منذ افتتاح المركز في شهر أبريل الماضي.

وأشارت إلى زيادة عدد الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والمتطوعين تماشياً مع رفع الطاقة الاستيعابية للمركز، بهدف ضمان سرعة إنجاز أخذ المسحة للمراجع من داخل المركبة دون أي تلامس مع مقدمي الخدمة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق منذ وصول المراجع لبوابة الفرز الخارجية إلى بوابة الخروج، حيث تم توفير أجهزة الدفع الآلي داخل المركز لتسهيل الإجراءات على المراجعين.

وأضافت: تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، بهدف تسريع استقبال أعداد المراجعين يومياً، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد الراغبين بالفحص يومياً من المواطنين والمقيمين في ظل عودة الموظفين إلى أعمالهم واستئناف القطاعات الصناعية والتجارية نشاطها، بالإضافة للأشخاص الراغبين في العودة لمدينة أبوظبي أو السفر إلى خارج الدولة خلال العطلة الصيفية بعد افتتاح المطارات وعودة حركة الطيران العالمية.

وأوضحت أنه تم تخصيص مسارات لمركبات العائلات ومسارات للمركبات التي تقل مراجع أو اثنين، بهدف تسريع أخذ عينات المسح وتقليل زمن الانتظار، مؤكدة أن زيادة أعداد المراجعين يومياً دليل على ارتفاع الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين، بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة للاطمئنان أو بدء العلاج في حال اكتشاف الإصابة المبكرة، لحماية أفراد العائلة والمجتمع.

وأشارت إلى أن المركز يوفر الفحص مجاناً في المرة الأولى للمستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تشمل جميع المواطنين وأصحاب الهمم والنساء الحوامل ومن فوق سن الخمسين عاماً، ومن تظهر لديه أعراض المرض والمخالطين لحالات إيجابية، والأطفال تحت 12 سنة.

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