تمديد ساعات العمل في مركز المسح بالفجيرة لتلبية الإقبال

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلنت الدكتورة فتحية عبدالله العوضي، مدير مركز المسح الوطني لفحص «كورونا» من المركبة لـ«البيان» أن المركز شهد أمس إقبالاً من الجمهور على الفحوص، تزامناً مع قرار السماح بدخول أبوظبي لمن لديه فحص فيروس «كورونا» سلبي، حيث تقرر تمديد فترة الفحوصات حتى الساعة الثامنة مساء، لتلبية احتياجات الجمهور والمراجعين للمركز، لافتة إلى أن العملية اتسمت بالنظام رغم الإقبال الكبير، حيث تتم العملية وفق كافة الإجراءات الاحترازية في سبيل سلامة الجميع من مرتادي المركز، للحفاظ على صحتهم، وتقدم لهم كافة التسهيلات والإرشادات والتعليمات لإنجاز الفحص بالشكل المطلوب.

خدمة

وصرحت العوضي في وقت سابق بأن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل لـ1000 مركبة في اليوم الواحد، حيث تقدم الخدمة وفق آلية عمل منظمة من خلال أربعة مسارات مخصصة للمركبات ويتم إعطاء التعليمات من خلال مكبرات للصوت لإعطاء الإرشادات بكل وضوح للمراجعين، ويمكن للمراجعين القدوم دون موعد سابق والدفع من خلال بطاقة البنك الرسوم الخاصة بالفحص بكل سهولة ويسر.

تقدير

وأعرب عدد من مراجعي مركز مسح عن شكرهم للقيادة الرشيدة التي تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى، في ظل هذه الأزمة، مقدمة لهم كافة التسهيلات بإجراء الفحوصات من المركبة بكل سهولة ويسر، موضحين أن قرار أبوظبي يعكس حرص الحكومة الرشيدة على توفير كافة الإمكانيات لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، مؤكدين أن الفحص يدعم جهود الدولة لمكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

ويأتي إطلاق مراكز المسح من المركبة في شتى إمارات الدولة في إطار حرص القيادة الحكيمة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

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