شرطة الشارقة تكرّم موظفيْن بعد انتهاء فترة خدمتيهما

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بمكتبه صباح أمس، بحضور المديرين العامين، وعدد من الضباط المختصين، المخرج الفني حيدر أبولكيلك، ومحمد الأمين سعد مدير تحرير مجلة الشرطي بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وذلك بعد انقضاء فترة خدمتيهما الطويلة بشرطة الشارقة، وتقديراً لجهودهما التي بذلاها في خدمة وتطوير العمل بالمؤسسة.

وأعرب القائد العام لشرطة الشارقة عن تقديره للجهود التي بذلها المذكوران طوال عملهما بشرطة الشارقة ومشاركتهما في المراحل التأسيسية لإدارة الإعلام والعلاقات العامة ومساهماتهما في بناء منظومة الإعلام الأمني بشرطة الشارقة بمختلف مجالاتها وتخصصاتها، والتي اتسمت بقدر كبير من التفاني والإخلاص، متمنياً لهما التقدم والتوفيق في حياتهما المقبلة.

وتوجه المقدم إبراهيم مير نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشكر والتقدير للقائد العام على اهتمامه ورعايته بمنتسبي شرطة الشارقة وتكريمه للكوادر المخلصة من أبنائها ومنتسبيها، ما يدفع بهم إلى مضاعفة البذل والتفاني في العمل، مشيداً بالجهود التي بذلها المكرمان منذ التحاقهما بشرطة الشارقة في منتصف الثمانينات ومشاركتهما في تأسيس وحدة العلاقات العامة وإصدار مجلة الشرطي ومجلة الشرطي الصغير وإعداد البرامج التلفزيونية ومشاركتهما في مجال التدريب الإعلامي وإعداد الكوادر الصحفية والإعلامية من خلال معهد تدريب الشرطة، والمساهمات المتميزة للكاتب والصحفي الملازم محمد الأمين سعد في مجال التوثيق لمسيرة شرطة الشارقة، ورفد المكتبة الشرطية بالعديد من الكتيبات والإصدارات، التي وثقت مختلف مراحل تطور الشرطة في إمارة الشارقة ودعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة المستمرين للمؤسسة الشرطية.

تقدير

عبر المكرمان عن خالص الشكر والتقدير للقائد العام لشرطة الشارقة على هذا التكريم وعلى كل ما لقياه من دعم ورعاية واهتمام وتقدير طوال فترة عملهما بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ما عزز لديهما الشعور بعمق الانتماء للمؤسسة الشرطية بوجه خاص، والمحبة والولاء العميق لإمارة الشارقة بوجه عام.

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