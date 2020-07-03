«دعم الخدمات الأمنية» في عجمان تناقش تعزيز جودة الخدمات

المصدر: عجمان - البيان

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، رئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، اجتماع الهيئة، بحضور علي الجاسم المدير التنفيذي لهيئة دعم الخدمات الأمنية، وأعضاء مجلس الإدارة، العقيد سلطان خليفة بن حارب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعبد الله إبراهيم العوضي مدير مكتب إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عجمان، والمهندس عمر أحمد بن سعيد بن عمير مدير عام هيئة النقل، وعمر محمد الشامسي، لمناقشة سبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، في ظل أزمة فيروس «كورونا»، بما يضمن سلامة الموظفين والمتعاملين.

ترحيب

رحب قائد عام شرطة عجمان، بالحضور، مشيداً بجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات، وفق أعلى المعايير، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، والإجراءات المطبقة، بما يضمن السلامة العامة للجميع، وتطبيق أنظمة الفحص عن بعد، بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بأمان.

من جانبه، أكد علي الجاسم مدير عام هيئة دعم الخدمات الأمنية، على حرص الهيئة الدائم على تطبيق الأساليب الحديثة، والسعي المستمر لتطوير الأنظمة التقنية الذكية، بما يدعم تسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ويحافظ على سلامة المتعاملين والموظفين، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت خطة تطوير مستدامة لمرافق التدريب، كما تم مناقشة ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع التي تدعم مسيرة عمل الهيئة.

متابعة

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، على ضرورة متابعة الالتزام بالتدابير الوقائية من قبل الموظفين والمتعاملين، والحرص على تعقيم المرافق والمكاتب، وسيارات تدريب السائقين، بشكل دوري، متمنياً لهم التوفيق والسداد في تقديم خدمة الجمهور، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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