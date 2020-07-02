خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس بول كاغامي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة أيضاً إلى الدكتور إدوارد إنجيرينتي، رئيس وزراء جمهورية رواندا.

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