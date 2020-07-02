وزارة العدل تشكّل لجنة لرفع معايير اعتماد الخبراء العقاريين

المصدر: وام

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق والتعاون مع معهد دبي العقاري، تشكيل لجنة لمقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول الخبراء العقاريين لدى الوزارة، بهدف رفع معايير اعتمادهم وإعداد برامج تأهيل وتدريب لمن اجتازوا الاختبارات المقررة.

واعتمدت اللجنة - في هذا الإطار - عدداً من فئات تصنيف الخبراء العقاريين، وهم خبير الإيجارات، وخبير التثمين، وخبير التصرفات، وخبير التملك الحر، والخبير العام.

وقالت هند عبيد المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، إن تشكيل اللجنة جاء بالتعاون بين وزارة العدل ومعهد دبي العقاري لاعتماد نخبة من الخبراء العقاريين وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، بما يضمن توفير خبراء عقاريين على درجة عالية من أصحاب الكفاءة والخبرة المتميزة أمام الجهات القضائية، ويكفل سلامة القطاع العقاري، ويعزز من المعايير المهنية تحقيقا للمصلحة العامة.

وأوضحت أن المعهد يواصل رسالته المتمثلة في تأهيل العاملين في القطاع العقاري ورفده بالكوادر المتخصصة التي تضمن له البقاء في طليعة المنافسة العالمية ومواصلة إحراز التميز، لترسيخ مكانة دبي على قائمة وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.

من جانبها، أكدت الخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي، مديرة إدارة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل، الاستعداد التام للتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة عملاً برؤية القيادة الرشيدة، خاصة إذا تعلق الأمر باعتماد خبراء تكون طبيعة عملهم مرتبطة بالجهات القضائية.

وأضافت أن ما يؤكد العلاقة المتينة بين الوزارة ومعهد دبي العقاري حرص الطرفين على إرساء معايير عادلة وشفافة، وترسيخ بيئة تبعث على الثقة والطمأنينة في نفوس العاملين في القطاع العقاري، لافتةً إلى أن باب التسجيل للقيد في جدول الخبراء العقاريين سيكون مفتوحاً حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز