مسبار الأمل ينطلق إلى المريخ 15 الجاري على الساعة 12.51 بعد منتصف الليل

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

انطلق صباح اليوم مؤتمر صحفي عن بعد خاص بالإعلان عن تفاصيل انطلاق مسبار الأمل بمشاركة عدد من المتحدثين الرسميين للمشروع بهدف إلقاء الضوء على أحدث تطورات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وقرب انطلاق المهمة التاريخية إلى الفضاء.

وكشف المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" أن انطلاق مسبار الأمل إلى المريخ سيكون يوم 15 الجاري في تمام الساعة 12:51 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات. وقد تم الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لـمسبار الأمل واختبارات خزان الوقود والاختبارات الأخيرة لأجهزة التحكم ويتم حاليًا وضع المسبار داخل كبسولة الإطلاق وفي المرحلة التالية سيتم نقل الكبسولة التي تحمل المسبار ووضعها في صاروخ الإطلاق.

وأوضح عمران شرف أن العمل على مشروع مسبار الأمل بدأ صيف 2014 "ونشهد اليوم ثمار جهود الإمارات في هاذا الاستثمار الذي يخدم عدة قطاعات منها التعليم والقطاع الصناعي والقطاع الخاص وقطاع الفضاء".

وأضاف: " 450 شخصًا ساهموا في تطوير مشروع مسبار الأمل منهم 200 مهندسًا وخبيرًا من دولة الإمارات".

وذكر المهندس أن أول اتصال مع المسبار سيكون بعد ساعة ونصف من إطلاقه، إذ سينفصل المسبار عن صاروخ الإطلاق بعد ساعة من إنطلاقه وبعدها بنصف ساعة سيتم أول اتصال وهي عملية مهمة في المشروع.

وذكر عمران شرف أن جائحة كورونا شكلت تحديًا كبيرًا لإطلاق مسبار الأمل لسيما مع إغلاق الدول لحدودها، وكانت هناك مخاوف من تأجيل إطلاقه لسنتين ولكن بفضل جهود فريق العمل الذي تحرك مبكرا وبفضل جهود مختلف الجهات في الدولة تمكنّا من نقل المسبار من الإمارات إلى اليابان في ذروة الأزمة.

المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل": انطلاق #مسبار_الأمل سيكون يوم 15 الجاري في تمام الساعة 12:51 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات@MBRSpaceCentre pic.twitter.com/Sl6h6kkqwZ — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 2, 2020

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