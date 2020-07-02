الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى البيرو لمكافحة "كورونا"

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات، صباح اليوم، طائرة عاجلة إلى ليما -بيرو على متنها 5 أطنان من المساعدات اللازمة، لتعزيز جهود نحو 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي لاحتواء فيروس كورنا المستجد.

وقال جاسم سيف الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في ليما: "إن إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم إلى بيرو هو دليل على امتداد مظلة المساعدات الإماراتية لكل أنحاء العالم، إيماناً من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بأننا نعيش في عالم واحد يجب أن يتضامن ويتعاون ويوحد جهوده وإمكانياته في مواجهة جائحة تعد الأخطر على البشرية في العصر الحديث".

وأضاف:" أن مساعدات دولة الإمارات إلى بيرو تعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين التي تمتد لفترات طويلة من التعاون البناء والتوافق على كافة الصعد، كما تأتي في إطار العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لمد يد العون لأبناء شعبها الصديق من خلال الإسهام في دعم كل العاملين في المجال الطبي وإمدادهم بالأدوات والمستلزمات لتعزيز جهودهم في مواجهة الجائحة".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 1000 طن من المساعدات إلى أكثر من 70 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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