«الصحة العالمية»: دور عالمي مؤثر للإمارات في محاربة «كورونا»

المصدر: (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن دولة الإمارات قامت بدور كبير ومؤثر خلال أزمة «كورونا»، ليس في إقليم شرق المتوسط فحسب، بل على مستوى العالم. وخلال مؤتمر صحافي افتراضي لمناقشة مستجدات الجائحة في إقليم شرق المتوسط، قال المنظري: ما قامت به الإمارات ساعد ومكّن منظمة الصحة العالمية من محاربة الفيروس.

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