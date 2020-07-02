الإمارات تجري أكثر من 3.5 مليون فحص لكورونا

المصدر: وام

عقدت حكومة الإمارات أمس الأربعاء الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن أحدث القرارات المتخذة في سبيل تحقيق عودة تدريجية آمنة في شتى مجالات الحياة.

وخلال الإحاطة كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19، معلنة عن تجاوز عدد الفحوصات في الدولة لحاجز الثلاثة ملايين ونصف المليون.

وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك أن عدد الفحوصات الطبية تجاوز حاجز ثلاثة ملايين ونصف المليون على مستوى الدولة، والتي تم إجراؤها باستخدام أفضل وأحدث التقنيات، وأوضحت أن عدد الفحوصات اليومية الجديدة بلغ 62,028 فحصا، كشفت عن تسجيل 402 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية الصحية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 49,069 حالة.

وكشفت الضحاك عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة، مشيرة إلى ارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومية من 500 خلال شهر مايو إلى 654 حالة خلال شهر يونيو الماضي، وانخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470 حالة خلال شهر يونيو.

وأعلنت الضحاك عن حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 316 حالة، لافتة إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 10,593 حالة.

وأكدت الضحاك أن دورية الإحاطة خلال الفترة القادمة ستتغير لتصبح حسب المستجدات والإجراءات على أن يتم الإعلان عن مواعيدها من خلال القنوات الرسمية.

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