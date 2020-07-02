إطلاق مسابقة «غرّد للتسامح» بـ 3 لغات لشباب الوطن العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، مسابقة «#غرد_للتسامح» لتكون منصة لكافة أبناء المنطقة العربية والشرق الأوسط، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية واحترام الآخرين وتقبل الاختلاف، وغيرها من القيم الإنسانية، ونبذ كافة أشكال التطرف والتعصب والعنف، وذلك بالتعاون بين وزارة التسامح ومركز الشباب العربي بأبوظبي ومكتب تويتر - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز المسابقة على تعزيز ونشر القيم الإماراتية والإنسانية الأصيلة، وتمنح الفرصة للمشاركين بالتعبير عن رؤيتهم للتسامح من خلال 3 لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمته وزارة التسامح، أمس، بتقنية الاتصال المرئي للإعلان الرسمي عن إطلاق المسابقة الإبداعية «#غرد_للتسامح» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لكافة شباب الوطن العربي تحت عنوان «#غرد_للتسامح»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح، وعدد من السفراء، ورؤساء الجامعات الإماراتية، وعدد من قيادات الوزارة وأكثر من 50 شاباً من مختلف الأقطار العربية، وقيادات مركز الشباب العربي ومكتب «تويتر» الشرق الأوسط.

تدريب

وأعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في بداية المؤتمر، أن وزارة التسامح قامت مؤخرا بتدريب مجموعة كبيرة من فرسان التسامح من مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الإمارات، بالإضافة إلى تدريب مجموعة من الشباب العرب من أكثر من 12 دولة عربية ضمن برنامج فرسان التسامح، ليكونوا رواداً للإعلام الحديث ومواقع التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.

وأضاف أن الوزارة وفرت فرصاً مميزة لتدريب عدد كبير منهم على كيفية الاستفادة من إمكانات وقدرات منصات التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتهم إلى الجمهور المستهدف، وما يتطلبه ذلك من قدرات إبداعية فيما يتعلق بطبيعة الرسالة وأسلوب صياغتها، وما تتضمنه من جوانب تتعلق بالمعلومات والإبداع، وشارك في التدريب خبراء من مكتب تويتر الشرق الأوسط، الذين قدموا رؤية متكاملة للشباب حول الإمكانات المتوافرة على المنصة، وكيفية التعامل معها بصورة تحقق الأهداف المرجوة، لنشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية ومواجهة الانزلاق إلى التطرف والتعصب والكراهية.

وقال معاليه: إن التوجه إلى الشباب في المرحلة المقبلة يهدف إلى تحصين الأجيال القادمة ضد التطرف والتعصب والكراهية، ودعم قيمهم الإنسانية والمجتمعية الأصيلة التي تدعو إلى التسامح والتعايش واحترام الآخر وقبول الاختلاف، وتعزيز المشتركات الإنسانية لديهم، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بذلك من خلال آليات متعددة منها التعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت المنصة الرئيسية لمعظم شباب العالم، وأصبحوا يحصلون من خلالها على التسلية والترفيه والمعلومات والعمل أيضاً، ولذلك حرصت الوزارة على فتح آفاق التعاون مع هذه المنصات ولا سيما «تويتر» من أجل بث روح التسامح والتعايش وتعزيز القيم الإنسانية والتسامح والتعايش من خلال المحتوى الكبير لهذه المنصة.

أهمية

وقالت معالي شما المزروعي: إن إطلاق هذه النوعية من المبادرات الخلاقة «غرد للتسامح» تكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي يعاني فيها العالم، بدوله وشعوبه، من الضغوط التي ولدت كثيراً من الغضب والتعصب، وتقدم هذه المسابقة منصة رائعة للشباب العربي ليطرح رؤيته عن التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وليكون انطلاقها من أرض الإمارات، وطن التسامح وقبول الجميع، مثار فخر لنا جميعاً، مؤكدة أن المبادرة مبتكرة للاستفادة من طاقات الشباب العربي وإبداعاتهم.

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