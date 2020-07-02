الإمارات تتبنى حلولاً لتسريع التحول للاقتصاد الدائري

المصدر: دبي- وام

عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أمس، اجتماعه الأول، لمناقشة ورسم التوجهات والأطر العامة لتعزيز مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، التي وقعت عليها الإمارات، كأول دولة عالمياً، بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بهدف تسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتطورة، لتسريع الاقتصاد الدائري، حيث يتوقع أن يوفر الاقتصاد الدائري مبالغ تصل إلى 138 مليار دولار، بحلول عام 2030، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها.

وأكد المشاركون أن دولة الإمارات قانت بتطوير بنية تحتية متقدمة عبر توفير أدوات التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما مكنها من المشاركة بفعالية في دعم الجهود والمبادرات الوطنية والعالمية لتسريع تبني الاقتصاد الدائري. ويضم المجلس نخبة من القيادات والخبراء من القطاعين العام والخاص، بغرض رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لنجاح المبادرة، وتحقيق الاستفادة منها في القطاعات كافة، ويأتي في مقدم أعضاء المجلس، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وعبد الله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، الذي يقوم بدور حلقة الوصل مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى من مختلف مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع، الذي سيعقد مستقبلاً بشكل ربعي، ناقش المجلس، السبل الكفيلة بتجسيد هذه الشراكة على أرض الواقع، عبر تبني تطبيقات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، بما يشمل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، والحد من نسب التلوث.

وتندرج ضمن مهام المجلس، محاور عدة، يأتي في مقدمها، صياغة الخطة الاستراتيجية لقيادة هذه الشراكة المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشكل نموذجاً فريداً، تعزز الدولة من خلاله دورها الرائد عالمياً، في نشر واستخدام الحلول المستدامة، للمحافظة على الموارد الطبيعية في المجالات كافة، وعلى ذلك، يركز المجلس على توفير الأطر الداعمة للاقتصاد الدائري، وتعزيز ريادة الدولة في مجال الابتكارات الاقتصادية والتكنولوجية.

تحفيز

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية: «يسعدني العمل مع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، الذي يقوم بدور أساسي في التحول نحو اقتصاد مستدام ومتقدم.. من خلال مشاركتنا في مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، ومع الدعم الدائم من المنتدى الاقتصادي العالمي، فإننا نهدف إلى وضع دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن قائمة الاقتصادات الدائرية الأكثر تقدماً في العالم.. تمنح مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، الفرصة للإمارات، لتحفيز التغير الاقتصادي العالمي، من خلال استعراض نهجها المتقدم في جذب المواهب، وتطبيق أفضل الممارسات، وصولاً لتحقيق الأهداف العالمية المشتركة».

وأضافت: «حان الوقت للحفاظ على الموارد، وتقليل الاستهلاك، وإنتاج منتجات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، ضمان إعادة التدوير لاستخدام مواردنا بالشكل الأمثل، وفي دول مجلس التعاون وحدها، من المتوقع أن يوفر الاقتصاد الدائري مبالغ تصل إلى 138 مليار دولار، بحلول عام 2030، ولذلك، يجب أن نغتنم الفرصة لتوليد قيمة مضافة محلياً، من خلال تصدير المواد المعاد تدويرها».

قدرات

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن الدور المهم الذي تلعبه منصة Scale360، من شأنه المساهمة في تسريع تطبيق آليات ومعايير الاقتصاد الدائري في الدولة، وتعزيز مرونة وقدرات التعامل والتكيف مع كافة التحديات، ما يمثل أحد العناصر الرئيسة في تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، الذي تستهدفه دولة الإمارات ضمن رؤيتها 2021».

وأوضح أن المنصة منذ انطلاقها في 2019، حققت تقدماً كبيراً في تمهيد الطريق أمام القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من فوائد توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحلول الابتكارية في كافة المجالات، وبالأخص في التعامل مع النفايات، وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن حكومة دولة الإمارات، تكثف الجهود لتحقيق رؤى القيادة المستقبلية، بتبني الآليات والمبادرات الداعمة للتحول إلى اقتصاد مستقبلي مستدام، قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تمثل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه التوجهات، وقد أسهمت في إحداث تغيير إيجابي في رؤية الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، لأهمية تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الدائري للمنتجات الاستهلاكية والإلكترونية.

استدامة

وقال عبد الله بن طوق: «تعكس شراكة الدولة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، التزام الإمارات بتوجه استراتيجي واضح، تسعى من خلاله إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة، تضمن نمو القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني نهج مبتكر، يسهم في انتقال متكامل وسلس من الاقتصادي الخطي إلى الاقتصاد الدائري، بما يعود بالنفع المباشر على الإنسان والبيئة، على حد سواء».

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