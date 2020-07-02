خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون حاكم عام كندا ورئيس بوروندي

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى جولي باييت الحاكم العام لكندا والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الجنرال إيفاريست إندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى جولي باييت وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الجنرال إيفاريست إندايشيميي.

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