الفئات المسموح لها بالسفر خارج الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحاً في الفترة الحالية، حيث سيكون محدداً لدواع معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى.

وقال إن الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، المهمة أو البعثة الدبلوماسية، المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص، ورجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المقيمين في دولة الإمارات الراغبين في السفر إلى بلدانهم والعودة.

ونصح الظاهري المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر، مضيفاً أنه من غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً بعدم السفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج.

وأشار إلى أنه كافة دول العالم لا تزال تقيم الأوضاع الصحية، ولا زلنا في دولة الإمارات نتابع الأوضاع عن كثب ونقيم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث إن أغلبها لا تزال تغلق مجالها الجوي.

وأضاف أنه يتوجب على كل مواطن ومقيم ينوي السفر وقبل المغادرة تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز