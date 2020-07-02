تفاصيل إجراءات دخول أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أصدر مكتب أبوظبي الإعلامي، تفاصيل إجراءات دخول إمارة أبوظبي، وأكد أنه يمكن للعمالة المساعدة والمقيمة مع عائلات في أبوظبي، دخول الإمارة، شريطة إظهارها لنتيجة سلبية فحص «كورونا» كوفيد 19، خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

وعلى الراغبين في دخول إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين، إظهار نتيجة فحص سلبية للفيروس، ويستثني من ذلك العاملون في حركة نقل البريد والبضائع بكل أنواعها، الذين يستطيعون الدخول والخروج دون الحاجة للفحص، كما يستثنى العمالة الوافدة غير المقيمة في الإمارة، والذين يستمر قرار حظر دخولهم إلى إمارة أبوظبي.

وذكر أن السلطات ستقوم بإيقاف جميع المركبات، للتأكد من وجود فحص طبي، ولذلك، يؤمل من الجمهور عدم التوجه إلى أبوظبي بدون أن يتوفر لديهم نتيجة الفحص المطلوب، للمساهمة في عدم تأخير الآخرين، وتخفيف حجم الضغط على نقاط الدخول.

وفي ما يخص مدة القرار، أشار إلى أنه سيستمر العمل بهذا القرار حتى إشعار آخر، وسيعتمد على استمرار المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الإمارة في الفترة الماضية، واكتمال برنامج المسح الوطني.

وفي ما يتعلق بالفئات المستثناة من هذه الإجراءات، أشارت إجراءات دخول إمارة أبوظبي، إلى أنه يستثنى أصحاب المواعيد الطبية من مرضى السرطان والكلى، والفئة العمرية دون 12 سنة، وحاملي تصريح مهمة اليوم الواحد، لمدة 14 ساعة، بحد أقصى الساعة 6 صباحاً ـ الساعة 8 مساء، لفئة المندوبين في الوزارات والدوائر المحلية والجهات الدبلوماسية والشركات والدواوين.

ومكاتب سمو الشيوخ والموفدين في مهام رسمية، منوهة بأنه في حال عدم الدخول إلى الإمارة خلال المدة المحددة للتصريح، فلا يسمح الدخول إلا بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19، خلال 48 ساعة من ظهور النتيجة، وعلى الأفراد المشمولين في هذه الفئة، الفحص كل 14 يوماً، ويتم إرسال طلبات تصاريح مهمة اليوم الواحد عبر البريد الإلكتروني (ops@adloc.gov.ae).

وأشارت الإجراءات إلى أن العاملين في خط الدفاع الأول، لا يستثنون من هذه القرار، ولكن بسبب طبيعة عملهم، فهم يجرون الفحوصات بشكل دوري.

نتائج

وأوضحت تفاصيل إجراءات دخول إمارة أبوظبي، أنه على الراغبين بدخول إمارة أبوظبي، إجراء فحص كوفيد 19 في أسرع وقت ممكن، إذ إن نتائج الفحص قد تظهر خلال فترة تتراوح من يوم إلى 5 أيام، كما عليهم إجراء الفحص بصورة دورية، إن أرادوا إعادة الدخول بصورة متكررة، حيث يسمح بالدخول خلال 48 ساعة فقط بعد ظهور النتيجة.

وذكر أن قرار عودة الحكومة الاتحادية إلى مقار الأعمال، وإمكانية الحصول على موعد للفحص مع الضغط المتوقع، إنه من غير المتوقع أن يتعطل التحاق الموظفين بعملهم، لأن هناك خيارات عديدة للفحص، مثل المستشفيات ومراكز الفحص المتخصصة والمنتشرة في كل إمارة في الدولة، داعياً جميع من يرغب في دخول إمارة أبوظبي، بتنظيم أوقاتهم للحصول على نتيجة الفحص في الوقت المناسب.

وحول كيفية حجز موعد الفحص، في حين يمكن تطبيق «صحة» الحجز كل 4 أشهر، أكد أن هذا الخيار متوفر، لمن يريد حجز فحص مجاني، فإن كان الشخص قد استفاد مسبقاً من الفحص المجاني، فعليه اختيار الدفع النقدي لأخذ موعد للفحص.

وحول صعوبة تغطية تكلفة الفحص، التي تقدر بـ 370 درهماً للشخص الواحد، إذا احتاج أن يفحص كل 48 ساعة، أشارت تفاصيل إجراءات دخول أبوظبي، إلى أنه ليس الهدف من القرار زيادة التكاليف على الأشخاص، بل اقتصار الخروج للضرورة، وقد وفرت مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الفحص المجاني لفئات عديدة من أفراد المجتمع.

وأوضحت أن من يتنقل من وإلى إمارة أبوظبي بشكل دوري، يستطيع الآن الدخول دون الحاجة إلى تصريح مسبق، وعلى الشخص أن يقوم بإجراء فحص كوفيد 19، وتنظيم أموره، ليتمكن من الدخول خلال 48 ساعة منذ استلام نتيجة الفحص السلبية، والهدف، هو سلامة وصحة المجتمع، والحفاظ على المكتسبات الصحية المحققة.

وأشار إلى أن القرار يتيح لمن يود الخروج من الإمارة، دخولها مجدداً، ويمكن إجراء الفحص في مراكز المسح التابعة لـ «صحة»، والتي ستفعل للعمل خلال الإجازات، وننصح هذه الفئة من الموظفين، بالتنقل على فترات متباعدة، لتقليل الحركة خلال هذه الجائحة، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

وفي ما يخص العاملين في أبوظبي، وانتقالهم بشكل يومي، نصحت الإجراءات، هذه الفئة من الموظفين، بتنظيم أوقاتهم، وإجراء الفحص في الوقت المناسب والكافي، ليحصلوا على نتائج الفحص في المدة الزمنية المحددة، كما نصحت هذه الفئة، بتقليل الحركة غير الضرورية خلال هذه الجائحة.

وأكد أن هذا القرار، جاء للتخفيف والسماح للجمهور دخول أبوظبي دون تصاريح مسبقة، خاصة بعد المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الإمارة، في ما يخص احتواء فيروس «كورونا» المستجد، وانخفاض عدد المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية عناية طبية في المستشفيات، وخلو العديد من مستشفيات أبوظبي من الحالات المصابة، وانخفاض نسب الإصابات من إجمالي الفحوصات بشكل كبير.

وقاية

وحول انفراد إمارة أبوظبي بهذا القرار، دون الإمارات الأخرى، أشار إلى أن القرار، هو إجراء وقائي، يعتمد على عدة مؤشرات وعوامل طبية، وهو أسلوب يؤدي لتقليل احتمالية انتقال العدوى بين المدن بشكل عام، كما جاء بهدف استكمال برنامج المسح الوطني، الذي أقرته لجنة إدارة الطوارئ، والذي نتج عنه إجراء مئات الآلاف من الفحوصات، على كافة شرائح المجتمع في الإمارة، ولا يزال مستمراً.

وأوضح أن القرار يتيح للجمهور دخول أبوظبي من دون تصريح مسبق، وأن إجراء الفحص عمل وقائي، يحافظ على صحة الشخص وأهله ومجتمعه.

وأوضح، في ما يخص المرضى الذين لديهم مواعيد طبية في مستشفيات أبوظبي، الدخول في حال عدم تمكنهم من الحصول على نتيجة الفحص، أنه يجب على هؤلاء، تحديد المواعيد الطبية بوقت كافٍ، لكي يستطيعوا إجراء الفحص المطلوب، والحصول على النتيجة.

وأكد أن القرار جاء في سياق مسح أكبر عدد من الأفراد، وبالرغم من أن الإصابة قد تحدث بعد الفحص، إلا أن الفحص سيتيح اكتشاف المصابين وعزلهم لتلقي الرعاية الصحية، الأمر الذي سيقلل فرصة نقلهم للعدوى لأشخاص آخرين.

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