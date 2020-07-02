أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تختتم فعاليات رحلتها الدولية الافتراضية الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، المركز الأكاديمي الرائد في مجال تطوير القدرات الدبلوماسية والبحوث في العلاقات الدولية في دولة الإمارات، نسختها الأولى من الرحلة الدولية الافتراضية، التي تأتي في إطار البرنامج الدولي السنوي لتنظيم البعثات، والذي تنظمه الأكاديمية لطلبتها، بهدف تعزيز التبادل العلمي والمعرفي والثقافي لديهم.

ضمّت الرحلة الافتراضية مجموعة مؤلفة من 46 طالباً وطالبة من متدربي الدفعة الخامسة، قاموا خلالها بالمشاركة في عدد من الجلسات الافتراضية مع أبرز المنظمات الحكومية والدولية رفيعة المستوى، ومجموعة من السفارات والبعثات الإماراتية في الخارج، في حين قام نظراؤهم من الدول الأجنبية، بمن فيهم السفراء وممثلو المفوضية الأوروبية وبعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة بتقديم رؤاهم وتجاربهم الدبلوماسية مع متدربينا، فضلاً عن مهامهم اليومية، والإجراءات السياسية والتحديات التي يواجهها الدبلوماسيون خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وشمل جدول أعمال الرحلة الافتراضية التي قام بها دبلوماسيو دولة الإمارات المستقبليون عقد سلسلة من الجلسات الافتراضية مع ممثلي دول من كل من بروكسل ولوكسمبورغ وبكين ونيوديلهي ونيويورك وواشنطن دي سي وموسكو وفيينا، حيث ناقش الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، رفقة مجموعة من الخبراء السياسيين، وعدد من البعثات الإماراتية في الخارج، مختلف القضايا الهامة المتعلقة بالمسؤوليات المنوطة .

فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وهذه البلدان، وتنسيق المهمات المتعلقة بإعادة المواطنين إلى دولهم، وبحث أفضل السبل الخاصة بالعمل عن بعد خلال جائحة «كوفيد 19» التي يشهدها العالم اليوم. وتضمنت الرحلة أيضاً جلسات حوارية تفاعلية مع دبلوماسيين رائدين، إلى جانب اصطحاب طلبة الأكاديمية في جولة إلى بعض المواقع والمراكز الثقافية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز