34 جائزة حصدتها بلدية دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي – وائل نعيم

حصدت بلدية دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 34 جائزة ريادية في مختلف المجالات، تترجم التزامها المستمر بتجسيد قيم التنافسية والابتكار، وحرصها على تعزيز مبادئ التميز والإبداع، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعاتها، وقامت الدائرة بتكريم الفائزين بالجوائز الريادية، من خلال حفل افتراضي، بحضور داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والمديرين التنفيذيين وموظفي الدائرة.

ومن بين الجوائز التي فازت بها البلدية: جائزة مجلس السلامة البريطاني عن فئة «الجائزة العالمية للسلامة»، بمشروع إدارة منظومة الصحة والسلامة في العمل، حيث تم التركيز على برنامج قادة السلامة، وكيفية تحديد المخاطر في بيئة العمل، وأسس التحكم بها، ومن ثم تقييمها بطريقة فعالة، مع توفير الاحتياجات التدريبية ذات العلاقة بالصحة والسلامة، بالإضافة إلى كيفية التأكد من الأشخاص ذوي الكفاءة، لإدارة منظومة السلامة، والتحقق من مشاركة كافة الموظفين والعمال في عملية الإبلاغ، والتحقيقات الخاصة بالحوادث، وشهدت الجائزة مشاركات من مختلف دول العالم والمؤسسات المختصة بمجال الصحة والسلامة.

كما فازت بلدية دبي بجائزة الجيل الثالث لأفضل الممارسات في الاستدامة والحوكمة العالمية الرشيدة، عن فئة «أفضل مبادرة في القطاع العام»، بمشروع منح شهادة/‏ علامة المطابقة للمواد قليلة الانبعاث، طبقاً لمتطلبات نظام السعفات للمباني الخضراء، ووفق مواصفات خاصة، تم إعدادها من قبل بلدية دبي، وذلك بعد المقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، حيث تتم عملية تقييم هذه المنتجات والتدقيق الشامل لأنظمة الجودة، في المصانع المنتجة لمثل هذه المواد، بالإضافة إلى سحب عينات لاختبارها في مختبرات مستقلة معتمدة، لغرض تقييمها ومنحها شهادة/‏علامة المطابقة، بعد نجاح جميع الاختبارات، وإغلاق كافة حالات عدم المطابقة من قبل المصانع التي يتم تقييمها، وشهدت الجائزة منافسة مختلف مؤسسات ووزارات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دول آسيا وشرق آسيا والشرق الأوسط.

وتمكنت بلدية دبي من الفوز بجائزتين، ضمن فئات جائزة الشرق الأوسط لتميز القياديات، الجائزة الأولى حصدتها الدائرة عن فئة «الشخصية النسائية القيادية في الإبداع الابتكار»، حيث تم تقديم ملف منال بن يعروف، والذي يشمل الإنجازات المهنية في مجال الإبداع والابتكار. والفئة الثانية التي حصدت البلدية جائزتها، ضمن فئات جائزة الشرق الأوسط لتميز القياديات، هي فئة «الشخصية النسائية في الإدارة والتميز المؤسسي»، حيث تم تقديم ملف يميمة الفلاسي، والذي يشمل الإنجازات المهنية في الإدارة والتميز المؤسسي،

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز