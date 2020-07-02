«إقامة دبي» تطّلع على ممارسات الملكية الفكرية

المصدر: (دبي - البيان)

اطلعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، متمثلة بمركز الإبداع والابتكار، على أفضل الممارسات العالمية للملكية الفكرية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة والدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع وخلق بيئة محفزة في البحث والتطوير والابتكار بما يدعم الجهود السبّاقة التي تقودها الإمارات للوصول إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول العام 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع المباشر الذي عقدته إقامة دبي من خلال الاتصال المرئي مع جامعة نيويورك بأبوظبي، بعد اطلاعها على تقرير أفضل 100 جامعة معنية في تسجيل براءات الاختراع والملكيات الفكرية.

وأكد العقيد عبد الصمد سليمان، نائب مساعد المدير لشؤون الريادة والمستقبل، حرص إقامة دبي على عقد مثل هذه الاجتماعات الغنية بالخبرات ونقل المعرفة وأثرها الإيجابي في تطوير العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة واستدامة التميز للارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

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