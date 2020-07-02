«كهرباء دبي» تناقش سبل تمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع حول «التوظيف الدامج» بحضور ممثلين عن إدارات الموارد البشرية، وفريق دعم أصحاب الهمم في الهيئة وهدفت الورشة إلى تقديم إرشادات وتوجيهات عملية لضمان مواصلة دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، كما نظمت الهيئة تدريباً افتراضياً متخصصاً في «الإرشاد الوظيفي لأصحاب الهمم في مكان العمل» لإكساب المشاركين الخبرات اللازمة لتمكين وتأهيل الموظفين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العلمية المتخصصة.

حرص

ولضمان أداء موظفيها من أصحاب الهمم لمهامهم الوظيفية على أكمل وجه في ظل الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، حرصت الهيئة على توفير التسهيلات المطلوبة للموظفين أصحاب الهمم لدعمهم وتمكينهم من القيام بوظائفهم عن بعد وبإشراف فريق عمل مدرب ومؤهل، ومواصلة التدريبات التطويرية دون انقطاع وكما هو مخطط لها، علاوة على استمرار تقديم الاستشارات النفسية المتخصصة لإكسابهم المهارات اللازمة للتكيف مع الظروف الاستثنائية.

كذلك أطلقت الهيئة برنامجاً إلكترونياً حول أساسيات ومفاهيم دمج أصحاب الهمم ومهارات التعامل مع أصحاب الهمم، لضمان مواصلة بناء قدرات موظفيها في هذا المجال، وتعزيز ثقافة الدمج المؤسسي. إضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة عبر قنوات تواصلها الداخلية والخارجية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها حملة توعوية حول «كيفية حماية أصحاب الهمم من الإصابة بفيروس كورونا وسبل تقديم الدعم لهم خلال الأزمة». واستهدفت الحملة جميع موظفي الهيئة، والموظفين أصحاب الهمم وأهاليهم، وطلبة أكاديمية الهيئة وأهاليهم والمتعاملين والمجتمع.

سلامة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تحرص الهيئة على ضمان صحة وسلامة جميع موظفيها جسدياً ونفسياً، ونولي أصحاب الهمم أهمية خاصة، ونحرص على دمجهم وتمكينهم في مكان العمل والمجتمع، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأُسرهم، ومبادرة «مجتمعي، مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020. كذلك نلتزم بتطوير خدماتنا على نحوٍ دائم لتلائم احتياجات المتعاملين من أصحاب الهمم، وننظم الحملات التوعوية لتشجيعهم على استخدام القنوات الذكية وموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي للحصول على كافة خدماتنا.

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