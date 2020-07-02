راشد بن حميد: بناء قطاع فضائي مستدام

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» يجسد طموحات الإمارات ورؤيتها الواعدة في مسيرة التقدم والازدهار بعزم وإصرار، كما أنه ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطاع فضائي متقدم ومستدام، والذي يعتبر من أهم ركائز التقدم العلمي في المستقبل، ويعزز مسيرة الدولة في الابتكار والتطور ومرحلة جديدة لولوج المستقبل، ويؤكد اهتمام القيادة وطموحها الدائم في الوصول إلى الريادة العالمية والحصول على المراكز المتقدمة في كافة المجالات.

وقال، إن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واطلاعه على التحضيرات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، يؤكد اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بمواصلة تحقيق الإنجازات العلمية.

وأعرب عن فخره بمشروع «مسبار الأمل» في مهمته التاريخية للانطلاق إلى المريخ، مؤكداً أن هذا الأمر يعُد إنجازاً في ظل التحديات والظروف الراهنة التي يعيشها العالم، لافتاً إلى أن الاستثمار في الفضاء يعد استثماراً في عقول إماراتية وكوادر عربية بعلوم تخصصية جديدة.

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