تفاهم بين «اتصالات» و«زايد للإسـكان» لربط فلل المواطنين بـ«حصنتك»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

وقعت شركة «اتصالات» مذكرة تفاهم مع «برنامج الشيخ زايد للإسـكان» بهدف تزويد الفلل السكنية التي ينفذها البرنامج بنظام «حصنتك» المبتكر، الذي يرتكز على أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الاستشعار، ليتم ربط المساكن مع غرف عمليات الدفاع المدني بالدولة، وضمان الاستجابة الآنية والسريعة لجميع إنذارات الحرائق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي تنص على ضرورة تأمين سلامة البيوت والفلل السكنية وربطها بأنظمة الإنذار المبكر ضد الحرائق، حيث يهدف نظام «حصنتك» لربط المنازل السكنية بمنظومة آلية للإنذار المبكر من الحريق توفرها وزارة الداخلية و«اتصالات» لتأمين حماية المساكن على مدار الساعة وتعمل المنظومة باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة لحماية المنازل السكنية بنظم الذكاء الاصطناعي لتوفير أعلى مستويات السلامة في كافة أرجاء الدولة.

اتفاقية

وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية لدى «اتصالات»، في مؤتمر صحافي أمس عن بُعد عبر منصة الاجتماعات الافتراضية «كلود توك ميتينج»، إن «اتصالات» ستقوم بموجب مذكرة التفاهم بتزويد الفلل السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان في جميع إمارات الدولة بنظام «حصنتك»، بما يشمل تركيب النظام في 960 فيلا سكنية بمشروع «بطين السمر» في إمارة رأس الخيمة، و818 فيلا سكنية بمشروع «السيوح 16» بإمارة الشارقة، وذلك خلال الأشهر الستة المقبلة. وذكر أنه من المتوقع ربط 18 ألف فيلا للمواطنين بنظام حصنتك خلال العام الحالي، حيث جرى الانتهاء بالفعل من ربط 6.7 آلاف فيلا، مشيراً إلى أنه منذ إطلاق المشروع نجحت الشركة في ربط أكثر من 15 آلاف مسكن على مستوى الدولة بالنظام بواقع 1500 منزل شهرياً.

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