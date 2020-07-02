109 مليارات غالون مياه وفرتها استراتيجية الطاقة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف تقرير استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، الذي أصدرته بلدية رأس الخيمة، عن تحقيق انخفاض في استهلاك الطاقة والمياه خلال عام 2019، بنسبة 7 جيجاوات من الطاقة الكهربائية، و109 مليارات غالون إمبراطوري من المياه في إمارة رأس الخيمة، وذلك بعد تفعيل برامج إنارة الطرق وتحديث المباني وإعادة استخدام المياه والري الفعال، بالإضافة لمبادرتي «للخير نرشد» و«بيتك يهمنا».

وأكد منذر بن شكر الزعابي، رئيس لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في رأس الخيمة، أن استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، من المتوقع أن تحقق أكثر من 9.3 مليارات درهم فوائد صافية لاقتصاد رأس الخيمة على أساس القيمة الحالية، والحصول على مزايا إضافية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحة والسلامة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حققت خلال 2019، العديد من الإنجازات، منها، إطلاق وإنجاز مرحلة التنفيذ الاختياري من شروط بارجيل المباني الخضراء في رأس الخيمة وتطبيقها بشكل إلزامي منذ بداية عام 2020، وإنجاز أول مشروع تحديث للمباني الحكومية، والذي تم تطبيقه على 4 مبان تابعة لدائرة البلدية مع تحقيق نسبة خفض 31% للطاقة والمياه.

وأضاف: تم التعاقد على مشروعين لتحديث 24 مبنى تابعاً لكل من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومجموعة مدارس أكاديمية رأس الخيمة، كما تم إنشاء نظام إدارة الطاقة والمتوافق مع معايير الايزو 50001 في دائرة البلدية كنظام رائد ليتم تعميمه فيما بعد على الجهات الأخرى في القطاعين الحكومي والخاص، وقامت «راكز» باستبدال 1500 مصباح إنارة في مناطقها الحرة بالجزيرة الحمراء ضمن مشروع تحديث كفاءة الطاقة. وأشار إلى التعاقد على البيع التجاري بالجملة لمياه الصرف الصحي المعالجة التي تنتجها مؤسسة الصرف الصحي برأس الخيمة، ضمن مشروع التوسع في استخدام المياه المعاد تدويرها، كما تم التعاقد والبدء في تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الأولية على الأسطح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز