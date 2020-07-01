تمديد تأجيل سداد الاشتراكات التقاعدية للقطاع الخاص 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، تمديد فترة السماح لجهات العمل في القطاع الخاص، الراغبة في تأجيل توريد الاشتراكات التقاعدية عن العاملين فيها، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من شهر يونيو 2020 وحتى نهاية أغسطس المقبل، دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات.

ويأتي قرار مَد تأجيل سداد الاشتراكات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة لدعم جهات العمل في القطاع الخاص، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها للحد من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد - 19).

وحسب القرار، سيتم مد تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات ابتداء من اشتراكات شهر يونيو 2020، والتي يُستحق تحصيلها في بداية يوليو الجاري، على أن يتم وضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أي مبالغ إضافية عن فترات التأجيل.

وأكد محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن جهات العمل من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، واستمرار السماح بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية، يعكس اهتمام الهيئة بمصالح تلك الجهات، وخصوصاً في ظل الدور الفعال التي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في إنجاح منظومة العمل التأميني بالدولة.

من جانبه أكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن الصندوق يضع مصلحة جهات العمل المسجلة لديه في مقدمة أولوياته بهدف توفير كافة سبل الدعم لتلك الجهات خلال الفترة الراهنة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها إمارة أبوظبي لحماية كافة المؤسسات الحكومية والخاصة من التبعات الاقتصادية التي خلّفها تفشي جائحة «كورونا» المستجد.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تلقي الطلبات الجديدة لتمديد تأجيل سداد الاشتراكات، اعتباراً من 1 يوليو الجاري، إذ يمكن لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من قرار التأجيل التقدم بطلبات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، عبر القنوات الخاصة بكل منهما.

وكانت الهيئة وصندوق أبوظبي للتقاعد، أتاحا مطلع شهر مارس الماضي، لجهات العمل في القطاع الخاص (اتحادياً وعلى مستوى إمارة أبوظبي) إمكانية التقدُم بطلب لتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز