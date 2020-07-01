«كهرباء الشارقة» تنظم يوماً بلا مصاعد

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالتزامن مع مبادرة ساعة الترشيد، فعالية يوم بلا مصاعد، بمشاركة عدد من المؤسسات وشرائح وفئات المجتمع، لتعكس أهمية الطاقة في حياتنا، وضرورة الاستخدام الأمثل لها، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها، والحث على اعتماد سياسات التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مشكلة زيادة الأحمال خلال أوقات الذرة، وتأثيرها في ثبات واستقرار الشبكات، وتشجيعاً على ممارسة الأنشطة البدنية، وجعلها أسلوب حياة صحي، لينعم أفراد المجتمع بحياة صحية.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أهمية تعزيز الروح الإيجابية بين كافة شرائح وأطياف المجتمع، وتعزيز قيم الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية، وإرساء مفاهيم حول ممارسة الأنشطة البدنية المختلفة، وتأثيرها الإيجابي في الجسم والصحة الجيدة.

وأشار إلى أن تطبيق برامج كفاءة الطاقة، تسهم بشكل كبير في خفض فواتير الاستهلاك، ولا يحتاج ذلك دائماً إلى إنفاق كبير في المال والوقت، لضمان ترشيد الاستهلاك، وتقليل قيمة الفاتورة، وإنما يحتاج لتغيير بعض السلوكيات الخاطئة في الاستخدام.

وأضاف الدكتور المهندس راشد الليم، أن فعالية يوم بلا مصاعد، تعتبر إحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة، ضمن مبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها الهيئة، والتي تسعى من خلالها إلى تنمية الوعي لدى المسؤولين بالهيئات والمؤسسات، وقادة المجتمع والأفراد، بأهمية الطاقة والمياه، وأساليب الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز قدرات التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً.

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