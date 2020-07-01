20450 زيارة تفتيشية لأسواق الفجيرة خلال النصف الأول

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 20450 زيارة تفتيشية على جميع الأسواق من محلات بيع ومطاعم وصالونات رجالية ونسائية في الإمارة، أسفرت عن تنبيه 2830 مخالفاً وتسجيل حوالي 1168 إنذاراً، وتحرير 192 مخالفة، إلى جانب إغلاق 47 منشأة لعدم اتباعهم للاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتاً إلى أن الجولات والحملات التفتيشية رصدت حوالي 11375 منشأة ملتزمة بكافة الاشتراطات والمعايير.

وأوضح أن البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة شاركت في برنامج التعقيم الوطني، لكافة المرافق والأماكن العامة في الإمارة للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور، داعياً الجمهور للالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات أثناء التواجد خارج المنزل من أجل الحفاظ على سلامتهم ودعماً لجهود الدولة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره.

وحذر الأفخم من مخالفة القوانين والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، حيث سيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، وذلك حرصاً على المصلحة العامة والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

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