2.8 مليون درهم تجمعها «مدى» لمكافحة العمى النهري

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «مدى» أمس نتائج حملتها الرمضانية التي بلغ مجموعها 2.8 مليون درهم خلال الشهر الكريم لتتجاوز الهدف الأصلي المحدد بـ 2 مليون درهم، لتسهم بذلك في توفير أدوية وقائية لـ 1.4 مليون شخص من المعرضين للإصابة بخطر العمى النهري.

وأتاحت الحملة الرمضانية لأفراد المجتمع المساهمة في فعل الخير، مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث انطلقت بشكل أساسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسلطت الحملة الضوء على تثقيف أفراد المجتمع حول داء العمى النهري، وناشدت أفراد المجتمع بالتبرع عبر المواقع الإلكترونية أو الرسائل النصية القصيرة، والتعبير عن دعمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وباعتبارها الشريك الاستراتيجي، للحملة استقطبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعات بأكثر من 2.5 مليون درهم عبر منصاتها المختلفة، بما فيها المنصات الفعلية والإلكترونية والرسائل النصية القصيرة، كما ساهم انضمام منصة «تيك توك» وشركة أبوظبي للإعلام كشركاء رسميين للحملة في تعزيز الوعي بالقضية وجمع التبرعات.

وأتاحت الشراكة مع منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» وصول الحملة إلى مجموعات سكانية أوسع تشمل الشباب، كما قدمت طريقة مبتكرة للمستخدمين للتبرع للحملة من خلال إنتاج فيديوهاتهم الخاصة.

ولتحقيق هذا الغرض، أصدرت «تيك توك» مجموعة من الملصقات التفاعلية الخاصة بحملة مدى، وتبرعت بمبلغ دولارين لكل مقطع فيديو يحمل وسم الحملة #مدى_البصر يتم بثه خلال الشهر الفضيل، ليبلغ إجمالي التبرعات بنهاية الحملة أكثر من 275،000 درهم.

دعم

وحظيت الحملة بدعم من مجموعة كبيرة من الشخصيات البارزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المعروفة على مستوى المنطقة، وقدمت شركة أبوظبي للإعلام تغطية للحملة عبر منصاتها المرئية والمسموعة والمطبوعة وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتعليقاً على انضمام «تيك توك» إلى حملة «مدى» كشريك إعلامي، قال المتحدث الرسمي باسم المنصة الإعلامية: استقطب وسم الحملة #مدى_البصر 309.7 ملايين مشاهدة حتى الآن، وباعتبارنا منصة رائدة لإنتاج الفيديوهات القصيرة فإننا حريصون دائماً على استكشاف طرق مختلفة لدعم مجتمعات المنطقة وتقديم الدعم لقضايا مهمة مثل حملة «مدى».

وتحظى الحملة بدعم من الشريك الاستراتيجي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والشركاء المؤسسين: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاتحاد للطيران ومجموعة اللولو العالمية، والشركاء الداعمين: شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات / حلبة مرسى ياس، وشركة الدار العقارية، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وشركة فلاش للترفيه، وشركة ميرال.

وقال نصار عبد الرؤوف المبارك، المدير التنفيذي لحملة مدى: النتائج فاقت توقعاتنا خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة في ضوء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ما رسخ التزامنا بقضايا الصحة، ونعتز للغاية بتضامن أفراد المجتمع وتفاعلهم الإيجابي مع الحملة وتعبيرهم عن دعمهم بطرق مبتكرة، ونتطلع إلى مواصلة حملة مدى ومساعدة الملايين من أكثر سكان العالم ضعفاً لعيش حياة صحية وكريمة وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في مجتمعاتهم.

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