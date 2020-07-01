«السلامة الغذائية» تعزز جهودها التوعوية بالممارسات الصحيحة لجني الرطب

المصدر: أبوظبي - البيان

تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، جهودها لتوعية أصحاب المزارع بالممارسات الصحيحة لجني الرطب وتجفيف التمور، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحصاد، والذي يستمر حتى شهر أكتوبر القادم وينقسم إلى ثلاث مراحل هي جني الرطب «الخرافة»، وتجفيف التمور «الجداد»، وأخيراً تخزين التمور.

وتتنوع وسائل التوعية التي تستخدمها الهيئة لتعريف أصحاب المزارع بالممارسات الصحيحة لجني الرطب وتجفيف التمور وعمليات ما بعد الحصاد من خلال الزيارات الإرشادية للمزارع، والتي ينفذها مهندسو الإرشاد الزراعي.

وتكثف الهيئة من الرسائل النصية ونشرات التوعية الإلكترونية الموجهة للمزارعين لتوعيتهم بالممارسات الصحيحة لجني الرطب وتجفيف التمور وتقليل الفاقد من الإنتاج.

وأوقفت الهيئة عمليات رش أشجار النخيل التي تطبقها في مزارع أبوظبي ضمن برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل، وذلك للمحافظة على فترة الأمان اللازمة قبل الحصاد وضمان جودة الثمار وخلوها من متبقيات المبيدات.

نصائح

وفيما يتعلق بمرحلة الحصاد تقدم الهيئة مجموعة من النصائح والإرشادات لتحقيق أفضل إنتاجية من محصول الرطب والتمر على صعيد وسائل جني الثمار.

كما تتعدد مراحل جني الثمار بدءاً من مرحلة الجني المتعدد للثمار مكتملة الترطيب ووضعها داخل أوانٍ لا تزيد على 3-4 طبقات لاستهلاكها بشكل مباشر أو المحافظة عليها بالتجميد في عبوات بلاستيكية أو كرتونية تحت درجة حرارة سالب 18 لاستهلاكها لاحقاً كرطب ثم مرحلة التمر الهامد، والتي تتم بعد أن تنضج غالبية الثمار، وأخيراً تأتي مرحلة الجني بعد اكتمال النضج.

وتعتبر عملية جني التمور من العمليات المهمة في تحديد القيمة التسويقية لتمور المزرعة شريطة المحافظة على الثمار من التعرض لأشعة الشمس وعدم تركها لفترة طويلة والمحافظة على الثمار من التلوث بالأتربة والأوساخ وأخيراً فـــرز الثـمــار بعناية.

وأكد مبارك علي القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة تولي عناية كبيرة بأشجار النخيل لما لها من أهمية لدى المزارعين، بالإضافة إلى أهمية إنتاج التمور بوصفها أحد المنتجات الزراعية الاستراتيجية.

وقال إن جودة التمور ترتبط بمواصفات خاصة بالحجم والوزن وشكل ولون الثمار، بالإضافة إلى العيوب الظاهرية كالتقشر أو العيوب الفسيولوجية والمرضية، لذا فالثمار الجيدة ينبغي أن تكون ذات حجم ولون متناسقين مكتملة النضج وخالية من أية عيوب ظاهرية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تزويد أصحاب المزارع بأفضل الممارسات التي تؤدي لإنتاج أفضل أنواع التمور، حيث تشجع المزارعين على تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للنخيل للعناية بأشجار النخيل في جميع مراحل النمو من بداية الموسم وحتى مرحلة جني الرطب وتجفيف التمور وحفظها.

وحث المنصوري المزارعين على ضرورة اتباع الممارسات الصحيحة لعمليات ما قبل وما بعد الحصاد للحفاظ على جودة الثمار وتقليل الفاقد والهدر نتيجة الممارسات الخاطئة.. مؤكداً أن اتباع الممارسات الصحيحة يطيل من عمر المنتج، ويتيحه في الأسواق لأطول فترة ممكنة، مما يساهم في زيادة إنتاج الغذاء ودعم منظومة الأمن الغذائي.

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