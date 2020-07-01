محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس كوستاريكا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من فخامة كارلوس ألفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة.

تناول الاتصال علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقدم رئيس جمهورية كوستاريكا خلال الاتصال شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي قدمته الإمارات لبلاده على صعيد المستلزمات الطبية والصحية لتعزيز قدراتها على التعامل مع فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) وإعادتها لمواطنين من كوستاريكا من أبوظبي إلى بلادهم.

وأشاد بالدور الإماراتي الإنساني الفاعل على صعيد تقديم المساعدات للعديد من الدول حول العالم في مواجهة هذا الفيروس.

كما أشاد فخامته بالجهود التي تقوم بها دولة الامارات في مجال الابتكارات الطبية ومساهمتها الفاعلة في هذا المجال على مستوى العالم.

وتناول الاتصال أهمية منظومة الأمن الغذائي العالمي واستدامته إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتجارة بين البلدين.

من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية بذل المزيد من الجهود على المستوى الدولي وتعزيز التعاون والتضامن الانساني بين مختلف الدول لمواجهة كافة التحديات التي تعيشها البشرية.

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