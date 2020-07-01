تفاصيل الإحاطة الإعلامية (45) لحكومة الإمارات حول كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد حكومة الإمارات اليوم الأربعاء الإحاطة الإعلامية الدورية الـ 45 في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

وقالت الدكتورة آمنة الشامسي : تجاوز عدد الفحوصات الطبية في دولة الإمارات حاجز 3.5 ملايين فحص على مستوى الدولة ، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات..

كما أعلنت إجراء 62,028 فحص جديد، والكشف عن 402 حالة إصابة جديدة بمرضكوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 49,069 حالة و عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة.إلى 49,069 حالة و عن تسجيل 594 حالة شفاء جديدة من مرض كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 38,160 حالة وحالة وفاة واحدة.



وتابعت: يبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 10,593 حالة حتى الآن.

كما أعلنت د. آمنة عن تغيير دورية الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات خلال الفترة القادمة لتصبح حسب المستجدات والإجراءات ، وسيتم الإعلان عن مواعيدها من خلال القنوات الرسمية.المستشار سالم الزعابي: رغم حرص الجهات المعنية على التنويه المتكرر والاحاطات الإعلامية المتتابعة، إلا أن العديد من المخالفات مازالت تقع في أبسط صورها والبعض يظهر سلوكه استخفافاً بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مما يخشى معه وقوع آثار سلبية قد تفضي إلى معاودة التشديد في الإجراءات.

وقالت د. آمنة: واجهنا سوياً تحديات كثيرة، واستطعنا بفضل الله في المقام الأول، ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وبجهود الأبطال في خط الدفاع الأول من تجاوز مواقف صعبة.

وتابعت : مع بداية انتشار الجائحة، قامت دولة الإمارات بحزمة من الإجراءات منها تأسيس مراكز الفحص، وإطلاق برنامج التعقيم الوطني، وتطبيق نظام العمل عن بعد، واعتماد حزم دعم للقطاع الاقتصادي.

وأكدت : طبقت الإمارات "نظام التعليم عن بعد" الذي استطاع من خلاله أكثر من 1.2 مليون طالب في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات الوطنية مواصلة العام الدراسي، فكل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية ولا تزال شكلت الأساس الذي نقف عليه الآن، وكلنا مسؤول اليوم عن ترسيخ جذوره لنصل بثبات إلى نتائج أفضل، ويجب علينا أن لا نهدر كل ما حققناه ،بل ينبغي أن نحافظ عليه ونستكمل مسيرتنا للوصول إلى التعافي التام.

من جهة أخرى قالت د.فريدة الحوسني المتحدث الرسمي باسم قطاع الصحة في الامارات : خلال متابعتنا للحالات والوضع الصحي المرتبط بالمصابين في الفترة القليلة الماضية لاحظنا تفاوت في الأعراض التي قد تظهر لدى بعض المصابين وتختلف من شخص لآخر.

وتابعت د.فريدة : هناك بعض الآثار والأعراض التي يتركها المرض لدى بعض المتعافين وتختلف كذلك من شخص لآخر ، لذا نؤكد لجميع أفراد المجتمع تجنب الإصابة وأهمية المحافظة على سلامتهم من خلال تطبيق الاجراءات الوقائية على أنفسهم ومن حولهم لأن الإصابة بالمرض ليست بالشيء الذي يستهان به.الزعابي: نهيب بالجمهور الكريم مواطنين ومقيمين التقيد بالإجراءات، ونؤكد أن الجهات المعنية بالدولة حريصة على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فليكن الجميع على قدر المسؤولية.

وقال المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث: رغم حرص الجهات المعنية على التنويه المتكرر والاحاطات الإعلامية المتتابعة، إلا أن العديد من المخالفات مازالت تقع في أبسط صورها والبعض يظهر سلوكه استخفافاً بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، مما يخشى معه وقوع آثار سلبية قد تفضي إلى معاودة التشديد في الإجراءات.

وقال د. سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث : لا تزال كافة دول العالم تقيم الأوضاع الصحية ، ولا زلنا في دولة الإمارات نتابع الأوضاع عن كثب ونقيم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث أن أغلبها لا تزال مغلقة لمجالها الجوي.

وأكد سيف : يتوجب على كل مواطن ومقيم ينوي السفر وقبل المغادرة تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .

وتابع : السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموح في الفترة الحالية، حيث سيكون محدد لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى، و الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، المهمة أو البعثة الدبلوماسية، المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص.

وأكد د.سيف: من الفئات المسموح لها بالسفر رجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين ، بالإضافة إلى المقيمين في دولة الإمارات الراغبين في السفر إلى بلدانهم والعودة.

وتابع : ننصح المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر، ومن غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً بعدم السفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج.

وأضاف د.سيف: في حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية خارج الدولة، يتوجب عليه إبلاغ سفارة دولة #الإمارات من خلال التواصل المباشر مع بعثة الدولة.

وقال د.سيف : عند العودة من السفر يشترط القيام بفحص PCR في المطار، والحجر المنزلي لمدة 14 يوم ويكون الحجر لمدة 7 أيام فقط للعائدين من الدول منخفضة الخطورة.

وواصل: في حالة عدم توافر شروط الحجر المنزلي كما وردت في البروتوكول المعتمد، يتعين على القادم من السفر الحجر في الفنادق المخصصة لذلك على نفقته الخاصة.

وأكد: د.سيف : اشتراطات بروتوكول السفر استرشادية على المستوى الوطني، ويراعى عدم الاخلال بالتعاميم والإجراءات والاشتراطات المعلنة من السلطات المحلية.





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