تعقيم دوري لمباني «أوقاف الشارقة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

واصلت دائرة الأوقاف بالشارقة جهودها في تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لحماية سكان البنايات الوقفية التي تديرها الدائرة من فيروس كورونا، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية التي تلتزم بها حكومة دولة الإمارات والرامية لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المجتمعية.

وكثفت الدائرة جهودها في عمليات تعقيم وتطهير المباني الوقفية السكنية والتجارية التابعة لها وفق جدول زمني، وسخرت في هذا الإطار كافة الإمكانيات لتوفير كل ما يلزم في إنجاح عمليات التعقيم الدورية التي تقوم بها للحد من انتشار الوباء.

حيث شملت عمليات التطهير تعقيم عدد ستة مباني وقفية سكنية وتجارية، كما تم تعقيم مداخل المباني والشقق والممرات والمحلات التجارية والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة، مع الحرص على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية وقدرة على مكافحة الفيروسات والجراثيم والملوثات المختلفة بمواصفات آمنة لضمان سلامة السكان والمقيمين وسلامة من حولهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز