لجنة التطوع في الشارقة تواصل مبادرات مساندة التصدي لـ«كوفيد 19»

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل لجنة التطوع في إمارة الشارقة التابعة للمجلس التنفيذي، تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم وتنسيق إطلاق المبادرات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ووضع المعايير والضوابط المتعلقة بتطوع موظفي حكومة الشارقة، حيث كشفت اللجنة أنها طرحت 22 فرصة تطوعية في مختلف المجالات عبر المنصة الإلكترونية التابعة لمركز الشارقة للتطوع، ساهم بها 700 متطوع خلال الفترة الممتدة بين شهر أبريل ويونيو الماضي، وتجاوز مجموع الساعات التطوعية أكثر من 30000 ساعة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد اليوم عبر الاتصال المرئي لأعضاء اللجنة برئاسة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس اللجنة عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وعلي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، عضو المجلس التنفيذي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وحصة محمد الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.

وأكدت عفاف إبراهيم المري، أن لجنة التطوع في إمارة الشارقة تعد تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر وتعزيز قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني، خاصة وأن تأسيس اللجنة جاء في وقت استثنائي وظروف غير عادية بما يعزز ملامح التلاحم المجتمعي وتحقيق التكاتف والتعاون بين جميع أفراد وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات لتجاوز تحديات الظروف الراهنة، فضلاً عن دورها في إتاحة المجال أمام كافة موظفي حكومة الشارقة للمشاركة في الأنشطة التطوعية كلٌ في مجال خبراته ومعارفه، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت منذ انطلاق أعمالها في شهر مايو الماضي من خلال توفير مختلف الفرص التطوعية على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، إلى جانب العمل على تفعيل منظومة العمل التطوعي والتأكيد على أهميتها خاصة خلال فترة الأزمات والكوارث، وتوعية كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة، لافتة إلى الحاجة لتطوير آفاق التطوع لتشمل التطوع الافتراضي إلى جانب التطوع الميداني والتطوع العام، والتطوع التخصصي لمواجهة وباء كوفيد 19 في الدولة.

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