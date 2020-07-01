عودة تطبيق حظر حركة الشاحنات على شوارع دبي لوضعه الاعتيادي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، عودة تطبيق الحظر على حركة الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 2.5 طن، لوضعها الاعتيادي السابق، اعتباراً من يوم السبت الموافق 4 يوليو الجاري.

ويتم تطبيق حظر مرور الشاحنات في كل من شارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد والجزء الذي يربط بينهما من شارع الشيخ راشد، إضافة إلى وسط المدينة في ديرة وبر دبي من الساعة 06:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً.

إضافة إلى تطبيق الحظر في بقية شوارع الإمارة التي ينطبق عليها الحظر الجزئي في أوقات الذروة من الساعة 06:30 صباحاً وحتى الساعة 08:30 صباحاً، و في فترة الظهيرة من الساعة 01:00 ظهراً حتى الساعة 03:00 ظهراً، فيما يطبق الحظر في الفترة المسائية من الساعة 05:30 مساءً إلى 08:00 مساءً، كما يشمل الحظر الكلي نفقيّ المطار والشندغة، وجسريّ آل مكتوم والعائم، وأيضا جسر الخليج التجاري.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، سائقي الشاحنات إلى الالتزام بمواعيد حركة الشاحنات في شوارع إمارة دبي، والتقيد بأنظمة السير والمرور، واستخدام المسارات المخصصة للشاحنات في الطرق الرئيسة.

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