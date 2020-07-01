وزارة الصحة تكرم المتبرعين بالدم وتحتفي بعطائهم الإنساني

المصدر: وام

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حفلا لتكريم للمتبرعين بالدم تقديرا لدورهم الإنساني النبيل الذي يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضـى وتعزيزا لروح التطوع والعمل الإنساني في المجتمع من خلال التبرع الطوعي بالدم الذي يحسن صحة المرضى ويضمن إتاحة الدم ومنتجاته بصورة مأمونة وبجودة مضمونة في الأوضاع العادية والطارئة مع اتخاذ أفضل الإجراءات الاحترازية والوقائية الحالية للحد من عدوى فيروس كورونا.

حضر الحفل - الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم وصفية الشامسي مديرة إدارة المختبرات ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة وعدد من موظفي الوزارة.

وتضمن الحفل عرض فيديو عن مشاركات المتبرعين وأهمية التبرع بالدم وعرض صور عن مشاركات المتبرعين خلال السنوات السابقة وتوزيع شهادات الشكر والتقدير الإلكترونية على المتبرعين احتفاء بمساهماتهم الإنسانية.

وأكد الدكتور الرند في كلمته التي استهل بها الاحتفال حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تكريم المتبرعين بالدم سنويا ومستمرة هذا العام عن بعد لتقديم الشكر والعرفان لهم نظير إسهامهم الإيجابي في ضمان إمدادات آمنة من الدم كتكريم لهذا العمل الإنساني النبيل الذي يساهم في إنقاذ حياة آلاف المرضـى ممن في حـاجـة ماسة لنقل الـدم ولدعم الإجراءات الطبية والجراحية وترسيخ الوعي بين أفراد المجتمع بالحاجة إلى الدم المأمون.

وأضاف: ويعد هذا سلوكا صحيا وحضاريا يعبر عن قيمة التطوع والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي ويبرز فيه ارتفاع نسبة المواطنين الذين يتقدمون صفوف المتبرعين.

وقال: تفتخر دولة الإمارات باعتمادها في إمدادات الدم على التبرع الطوعي بالدم بنسبة 100بالمائة، حيث تميزت الدولة على المستوى الإقليمي بمستوى خدمات نقل الدم وسلامتها وحفظ الفصائل النادرة وتوفير إمدادات دائمة منها لأغراض الطوارئ والأزمات والتطوير في تقنيات حفظ خلايا الدم الحمراء بالتبريد لتطبيق استراتيجية فريدة لبنوك الدم في بناء مخزون استراتيجي من وحدات الدم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ودعم فئات المجتمع واعتبارهم شريكا في الرعاية الصحية.

وتابع: ولعل المتبرعين بالدم مثــالا حــيا على ذلك باستجابتهم الفعالة، حيث أصبحت لدينا فئة تبادر بالتبرع بالدم من دون أن يطلب منها ونفخر اليوم بوجود فئة من المتبرعين بالدم مستمرة في العطاء.

وأضاف الرند: بهذه المناسبة تتقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة لتنظيم حملات التبرع بالدم بصورة منتظمة.

وقال: كما نفتخر بأبناء الوطن وإخواننا المقيمين الكرماء الذين تبرعوا بدمهم لإنقاذ حياة المحتاجين، لاسيما خلال أزمة كورونا والتي أثبتت كفاءة المنظومة الصحية لدولة الإمارات ونجاحها وتميزها بشهادات من دول العالم والمنظمات الدولية.

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