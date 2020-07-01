"كهرباء دبي" تنفذ خطة لدمج وتمكين الموظفين والمتعاملين من أصحاب الهمم

المصدر: وام

عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع حول "التوظيف الدامج" بحضور ممثلين عن إدارات الموارد البشرية وفريق دعم أصحاب الهمم في الهيئة.

هدفت الورشة إلى تقديم إرشادات وتوجيهات عملية لضمان مواصلة دمج وتمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية.

كما نظمت الهيئة تدريباً افتراضياً متخصصاً في "الإرشاد الوظيفي لأصحاب الهمم في مكان العمل" لإكساب المشاركين الخبرات اللازمة لتمكين وتأهيل الموظفين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات العلمية المتخصصة.

ولضمان أداء موظفيها من أصحاب الهمم لمهامهم الوظيفية على أكمل وجه في ظل الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس (كوفيد- 19) حرصت الهيئة على توفير التسهيلات المطلوبة للموظفين أصحاب الهمم لدعمهم وتمكينهم من القيام بوظائفهم عن بعد وبإشراف فريق عمل مدرب ومؤهل ومواصلة التدريبات التطويرية دون انقطاع وكما هو مخطط لها علاوة على استمرار تقديم الاستشارات النفسية المتخصصة لإكسابهم المهارات اللازمة للتكيف مع الظروف الاستثنائية.

كما أطلقت الهيئة برنامجاً إلكترونياً حول أساسيات ومفاهيم دمج أصحاب الهمم ومهارات التعامل مع أصحاب الهمم لضمان مواصلة بناء قدرات موظفيها في هذا المجال وتعزيز ثقافة الدمج المؤسسي إضافة إلى تنظيمها عبر قنوات تواصلها الداخلية والخارجية وقنوات التواصل الاجتماعي التابعة لها حملة توعوية حول "كيفية حماية أصحاب الهمم من الإصابة بفيروس كورونا وسبل تقديم الدعم لهم خلال الأزمة".

واستهدفت الحملة جميع موظفي الهيئة والموظفين أصحاب الهمم وأهاليهم وطلبة أكاديمية الهيئة وأهاليهم والمتعاملين والمجتمع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تحرص الهيئة على ضمان صحة وسلامة جميع موظفيها جسدياً ونفسياً ونولي أصحاب الهمم أهمية خاصة ونلتزم بتطوير خدماتنا لتلائم احتياجات المتعاملين من أصحاب الهمم وننظم الحملات التوعوية لتشجيعهم على استخدام القنوات الذكية وموقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي للحصول على كافة خدماتها.

وأضاف معاليه: بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً ودامجة لأصحاب الهمم عملت الهيئة على مواءمة استراتيجيتها مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية في هذا المجال وتنفيذ برامج ومبادرات دامجة لحماية وتمكين أصحاب الهمم من موظفين ومتعاملين.

وتابع معاليه: وقد حققنا جملة من الإنجازات البارزة ومنها تهيئة كافة المباني والمرافق التابعة للهيئة وفق كود دبي بنسبة 100%، وخلال العام 2019 بلغت نسبة سعادة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة 99% مقارنة بـ 92% عام 2015 ووصلت نسبة سعادة أهاليهم لذات العام إلى 95%.

وأضاف: كما بلغت نسبة سعادة الموظفين من أصحاب الهمم عن حرص الهيئة على توفير جميع متطلبات الصحة والسلامة لأصحاب الهمم 100% ووصلت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة الدامجة إلى 94% وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94%.

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