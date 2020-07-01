" دفاع مدني أبوظبي" يحث ملاك المباني على اعتماد عقود صيانة انظمة الوقاية والسلامة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني -ابوظبي جميع ملاك المباني والمنشآت بتوفير عقود صيانة وتركيب واعتمادها من برنامج إجراءات الوقاية والسلامة وابلاغ الدفاع المدني عند حدوث أي تجاوزات مع ضرورة تركيب نظام حصنتك لمراقبة عمل انظمة الانذار و الاطفاء في المباني على مدار الساعة.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني أبوظبي بان المختصين في الإدارة العامة بصدد القيام بدراسة شاملة لمنتجات السلامة والوقاية المعتمدة تشمل الأسعار والمواصفات والمعايير المقبولة في الامارة للتأكد من توفرها في الأسواق المحلية وبأسعار تنافسية.

وتفقد مدير عام الدفاع المدني -أبوظبي سير عمليات فرق التفتيش الميداني على المباني والمنشآت وجاهزية أنظمة الحماية المدنية والسلامة فيها واستمع الى شرح مفصل عن آلية اختبار أداء هذه الأنظمة في المباني والمنشآت وكيفية فحصها.

وحث على ضرورة التأكد من قيام شركات الصيانة والتركيب المرخصة لدى "الدفاع المدني" من عمليات الصيانة الدورية من قبل الفنيين والمهندسين المقيدين لدى هذه الشركات المعتمدة بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة للأنظمة الميكانيكية والكهربائية في المباني وفقاً لدليل كود الامارات لحماية الأرواح والممتلكات والمعايير العالمية المعتمدة.

ولفت إلى أن أهمية جاهزية هذه الأنظمة في المباني يرفع من مستوى السلامة للقاطنين فيها عن طريق قيامها بالانذار المبكر والسيطرة على الحوادث العارضة في حالة حدوثها لاقدر الله.

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